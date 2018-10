En déplacement à Grenoble avec Troyes dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2, Christopher Martins, titulaire, a inscrit son premier but de la saison, scellant définitivement la victoire (2-0) de son équipe.

Luxembourgeois à l'étranger: un but, un carton jaune et trois points pour Kiki Martins

Jean-François COLIN

Pour la sixième fois cette saison depuis son arrivée dans l'Aube le 29 août, Christopher Martins (21 ans, 32 sélections) était aligné au milieu de terrain, dans l'axe au côté du capitaine, Jimmy Giraudon au sein du 4-4-2 du coach portugais, Rui Almeida. Pour Troyes (11e, 13 points), le déplacement au stade des Alpes face au FC Grenoble 38 (5e, 20 points) s'annonçait délicat à l'occasion de la 12e journée de Ligue 2.

Dans les dernières minutes d'une première période plutôt mièvre et sans but, le milieu de terrain grand-ducal obtient une superbe occasion, mais sa reprise de la tête sur un corner botté par Bryan Pelé meurt juste à côté du but gardé par Camara (39e).



Et c'est au moment où Grenoble pousse pour ouvrir la marque que les Troyens vont passer devant par l'entremise de Yoann Touzghar (0-1, 74e), juste après que Christopher Martins a reçu un carton jaune (71e). Ce même Kiki qui va doubler la marque pour ses couleurs en fin de partie (0-2, 87e) sur une passe décisive de Kevin Fortuné et sceller ainsi définitivement la victoire des visiteurs. Le Luxembourgeois a joué tout le match, portant son temps de jeu total cette saison à 530 minutes.



Ce succès étriqué, mais important, permet à l'ESTAC de totaliser seize unités et de s'ancrer confortablement dans le ventre mou de la L2, avant d'accueillir Valenciennes (16e, 12 points) le samedi 3 novembre à 15 heures lors de la 13e journée.



Pas de Veiga, ni de Philipps sur la feuille de match



Par ailleurs, sans Eric Veiga (21 ans, 2 sélections), absent de la feuille de match, l'Eintracht Brunswick, lanterne rouge de 3e Bundesliga (8 points) accueillait le... leader, Osnabrück (23 points) dans le cadre de la 13e journée. Sous la houlette de son nouveau coach, André Schubert (ex-Borussia Mönchengladbach), Brunswick a subi sa septième défaite, s'inclinant de justesse 3-4 au terme d'un match spectaculaire, après avoir pourtant mené à deux reprises au score (1-0, Philipp Hofmann 17e; 2-1 Leandro Putaro, 38e). Gustav Valsvik a eu le malheur de marquer contre son camp en faveur d'Osnabrück (1-1, 19e), et Marcos Alvarez a fait la différence en l'espace de trois minutes pour les visiteurs en inscrivant un doublé à la reprise (2-3, 48e; 2-4, 51e) alors que le score était de parité à la mi-temps (2-2). La réduction du score de Manuel Janzer (3-4, 82e) n'a pas suffi pour arracher un point.



L'Eintracht reste bien calé à la 20e et dernière place au classement, tandis qu'Eric Veiga n'a pas encore disputé la moindre minute de jeu en match officiel cette saison avec l'équipe première de Brunswick.

Pas davantage que Veiga, Chris Philipps (24 ans, 49 sélections) ne figurait ce vendredi soir dans le cadre du Legia Varsovie (3e, 22 points) en déplacement chez le leader de l'Ekstraklasa polonaise, le Jagiellonia Bialystok (1er, 23 points) pour le sommet avancé de la 13e journée. A l'arrivée, les deux rivaux se sont quittés sur un match nul un but partout, avec l'ouverture du score pour Bialystok dès la première minute par le Croate Ivan Runje, et l'égalisation... très tardive du Legia via Sandro Kulenovic (89e).



En championnat cette saison, Philipps, qui ne jouit pas de la confiance du coach portigais, Ricardo Sa Pinto, n'a joué que 97 minutes, réparties sur deux rencontres.