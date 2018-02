Face à Nancy, Christopher Martins et Bourg-en-Bresse ont remporté (3-2) le match qu'il fallait à tout prix gagner, alors que le Legia Varsovie de Chris Philipps - qui a joué 55 minutes - a déroulé face au Slask Wroclaw. Quant au Lierse d'Aurélien Joachim, il a perdu tout espoir de rejoindre l'élite belge après sa défaite (1-2) face à Roulers

Par Jean-François Colin



Ekstraklasa Pologne: Chris Philipps

Legia Varsovie - Slask Wroclaw 4-1

Pour sa seconde rencontre sous les couleurs du Legia Varsovie (1er, 41 points), la première à domicile, Chris Philipps (23 ans, 44 sélections) est aligné en n°6, soit la pointe basse du triangle du milieu de terrain composé du Croate Domagoj Antelic (à gauche) et de Krzysztof Maczynski, pour la réception du Slask Wroclaw (10e, 27 points) à l'occasion de la 23e journée d'Ekstraklasa.

Le Legia va mettre une demi-mi-temps pour trouver l'ouverture, avant de dérouler. Le Finlandais Kaspar Hämälainen signe le hat-trick parfait en... dix minutes: 1-0 (23e), 2-0 (30e) et 3-0 (33e). Le Slask Wroclaw est K.-O., il ne s'en relèvera pas. La réduction du score de Robert Pich (3-1, 36e) est vite tempérée par le quatrième but local, juste avant le repos, signé par Jaroslaw Niezgoda (4-1, 45e). Ou comment faire la différence en une seule mi-temps!

Le coup du chapeau pour Kaspar Hämälainen

Source: Legia Varsovie

Romeo Jozak, le cornac croate du Legia, peut faire souffler Chris Philipps, qu'il remplace à la 55e minute par Miroslav Radovic, ainsi que le héros du soir, Hämälainen, relayé par Michal Kucharczyk (63e). Cette victoire permet au Legia de distancier provisoirement son poursuivant immédiat, Jagiellonia Bialystok à cinq points.



Lors de la 24e journée d'Ekstraklasa, le Legia Varsovie se rendra le samedi 24 février (20h30) au Cracovia Cracovie (11e, 25 points).



Division 1B belge: Aurélien Joachim



Lierse SK - KSV Roulers 1-2

Sans Tim Hall - non-repris dans la sélection de David Colpaert -, mais avec Aurélien Joachim (31 ans, 70 sélections) en attaque, le Lierse (2e, 21 points) accueille Roulers (8e, 10 points) pour le compte de la 13e et avant-dernière journée de Division 1B belge. Largués à quatre longueurs du Cercle de Bruges, les Pallieters, qui disputent le match de la dernière chance, ne croient plus vraiment à la première place, synonyme de barrage pour l'accession au sein de l'élite.

Dans un stade Herman Vanderpoorten largement déserté par les pourtant fidèles supporters des Jaune et Noir, le Nigérian Saviour Godwin porte les Roulariens aux commandes (0-1, 24e). La formation lierroise est transparente, mais retrouve des couleurs à la reprise: bien servi par Ivan Yagan, Aurélien Joachim manque une grosse occasion (51e), avant que Pierre Bourdin ne signe l'égalisation à l'heure de jeu (1-1, 60e).

Triste soirée pour Aurélien Joachim et le Lierse...

Photo: Yann Hellers

Après un penalty raté par Alessandro Cerigoni, Roulers arrache la victoire en toute fin de match avec un but signé Sandro Wieser (1-2, 90+1). Cette fois, c'est certain: le Lierse ne montera pas en Division 1A au terme de cette saison... Aurélien Joachim a joué les 90 minutes.



Pour son dernier match de championnat, le Lierse effectuera (dimanche 25 février à 16 heures) le court déplacement au Beerschot-Wilrijk (5e, 15 points).



Ligue 2 française: Christopher Martins



FC Bourg-en-Bresse - AS Nancy 3-2

Rencontre hyper importante pour le FC Bourg-en-Bresse à l'occasion de la 26e journée de Ligue 2, en France. Dix-neuvièmes avec 20 points (à deux longueurs de Quévilly-Rouen, barragiste), et actullement descendants, les Bressans accueillent l'AS Nancy, dix-septième avec 25 unités, et première formation sauvée.



La victoire est donc obligatoire au stade Marcel Verchère pour les hommes d'Hervé Della Maggiore, dont Christopher Martins (20 ans, 25 sélections), de retour dans le onze de départ au milieu du jeu, après une légère blessure qui lui avait fait manquer le déplacement à Châteauroux (défaite 3-1) la semaine dernière.

Pour Bourg-en-Bresse, qui avait pris un départ idéal avec le but d'ouverture de Nicolas Saint-Ruf de la tête après 13 minutes (1-0), tout déraille en l'espace de trois minutes avant la demi-heure: c'est d'abord Joffrey Cuffaut qui égalise pour Nancy (1-1, 25e), avant que le capitaine Jimmy Nirlo ne se fasse exclure par M. Gaillouste pour... rouspétances (27e).

Tout devient alors plus aisé pour les Nancéens, qui prennent les devants via Abou Ba (1-2, 51e). Mais un triple rebondissement intervient autour de l'heure de jeu: Maurice-Junior Dalé loupe un penalty et... le break pour Nancy (59e), tandis que sur le contre, Adama Sarr ne laisse pas passer l'aubaine d'égaliser pour le FBBP01 (2-2, 60e)! Mieux: à dix contre onze, les Bleus passent devant grâce à une réalisation de Yoann Court (3-2, 64e). C'est la folie à Marcel Verchère!

Bourg-en-Bresse tient bon et remporte son match-couperet qui le place à présent sur le siège de barragiste, avec un point d'avance sur Quévilly-Rouen avant le match des Normands lundi contre Lens, et à deux unités de l'adversaire du soir, Nancy, premier sauvé. Christopher Martins a disputé l'intégralité de ce match fou, fou, fou.

Vendredi prochain (20h), Bourg-en-Bresse se déplacera au Havre (5e, 43 pts) lors de la 27e journée de L2.



Regionalliga SüdWest allemande: Maurice Deville



FSV Mayence II - Waldhof Mannheim 2-4

En match avancé de la 25e journée de Ligue régionale sud-ouest allemande, le Waldhof Mannheim (3e, 44 points) de Maurice Deville (25 ans, 34 sélections) se déplaçait ce vendredi chez le FSV Mayence II (7e, 35 points). L'attaquant luxembourgeois, qui n'a plus joué depuis le 2 février et a manqué les rencontres face au SC Fribourg II et aux Stuttgarter Kickers, n'est pas titulaire.

Depuis le banc de touche, le fils de Frank assiste à l'ouverture rapide du score par Karl-Heinz Lappe en faveur de Mayence II (1-0, 4e). Mais Marco Schuster (1-1, 28e) et Nicolas Hebisch (1-2, 42e) replacent le Waldhof sur les bons rails avant la pause. Les locaux ont à peine le temps de profiter de l'égalisation de Benjamin Trümner (2-2, 50e), que Nicolas Hebisch, encore lui, redonne l'avantage à Mannheim (2-3, 52e). De la tête, Kevin Conrad (2-4, 77e) crucifie une équipe de Mayence réduite à dix après l'exclusion de Bote Baku (72e). A sept minutes de la fin, l'entraîneur du Waldhof, Bernhard Trares fait entrer Maurice Deville en lieu et place d'Andreas Ivan (83e).



Grâce à ces trois points, Mannheim passe provisoirement à la deuxième place, deux longueurs devant les Kickers Offenbach, qui possèdent toutefois deux matches de moins. Prochaine échéance pour Maurice Deville et le Waldhof Mannheim: le samedi 24 février à 15h30 (26e journée) avec la réception d'un... ancien club du Luxembourgeois, le FSV Francfort (15e, 24 points).



Ligue 1 roumaine: David Caiado



Gaz Metan Medias - Juventus Bucarest 0-0

Enfin, en Ligue 1... roumaine, le petit ailier luxemburgo-portugais David Caiado (30 ans) était titulaire sur le flanc droit de sa formation de Gaz Metan Medias (13e, 15 points) dans un débat à domicile face à la lanterne rouge, la Juventus Bucarest (14e, 10 points), pour le compte de la 25e journée.

Le duel entre les deux derniers du classement a accouché d'un... triste 0-0, qui ne fait pas les affaires du Gaz Metan, et David Caiado a cédé sa place à la 69e minute à l'attaquant capverdien Ely Fernandes.

Pour la 26e journée, Gaz Metan Medias se déplacera le samedi 24 février à 18h45 au FC Botosani (8e, 36 points).