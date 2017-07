(JFC). - A l'occasion de la 20e journée du Championnat MLS, New York City FC s'est fait accrocher 2-2 par le leader de la Conférence Est, le club canadien de Toronto FC. Maxime Chanot a joué tout le match en défense centrale. Chris Philipps et Enes Mahmutovic étaient aussi à l'oeuvre mercredi, en match amical avec leur club respectif, le FC Metz et Middlesbrough.

Devant 22.011 spectateurs au Yankee Stadium, les Sky Blues de Patrick Vieira se faisaient cueillir à froid par Toronto, avec l'ouverture du score rapide d'Ashlone Morgan (0-1, 11e). David Villa, juste avant la pause (1-1, 45+2) et l'Argentin Maximiliano Moralez (2-1, 56e) renversaient la vapeur en faveur de New York qui poussait et multipliait les franches occasions de but, mais l'ex-Brugeois Victor Vazquez offrait un point inespéré à Toronto sur penalty dans le temps additionnel (2-2, 90+1).

Plenty of drama but a sting in the tail... how #NYCFC's 2-2 draw with @torontofc unfolded ⬇️https://t.co/ZFatEbo6C6 — New York City FC (@NYCFC) 20 juillet 2017

L'international luxembourgeois Maxime Chanot (27 ans) a disputé l'intégralité des débats dans l'axe central défensif au côté du Péruvien Alexcander Callens. Ce match nul ancre New York City à la troisième place de la Conférence Est avec 34 points, à cinq longueurs du leader, Toronto FC. Prochaine échéance pour Maxime Chanot et ses coéquipiers: samedi à 20 heures (heure luxembourgeoise) à domicile face à Chicago Fire (2e, 38 points).

Chris Philipps et Enes Mahmutovic à la planche en amical



En stage d'avant-saison à Chaudfontaine, dans la région liégeoise, le FC Metz affrontait mercredi soir en amical à Seraing les Belges de l'AS Eupen (D1A). Titularisé par Philippe Hinschberger, Chris Philipps (23 ans, 39 sélections) a disputé la première période au poste de milieu défensif, avant de reculer en défense centrale après la pause. Pour la petite histoire, les Grenats se sont imposés 2 à 0, grâce à deux buts rapidement inscrits par Gauthier Hein (16e) et Géronimo Poblete (23e).

Stoppé par une légère blessure, Vincent Thill ne participe pas à ce stage en Belgique. Prochaine échéance pour les Messins: à nouveau à Seraing, face au Standard de Liège samedi à 18 heures, avant de recevoir les sociétaires de Premier League de Crystal Palace à Saint-Symphorien le samedi 29 juillet à 15 heures. Les trois coups du nouveau championnat de Ligue 1 sont prévus le 5 août avec la réception de Guingamp à 20 heures.

L'ancien Folaman Enes Mahmutovic (20 ans, 4 sélections) s'est lui assis sur le banc des remplaçants avec sa nouvelle équipe de Middlesbrough (D2), mercredi au départ d'une rencontre amicale face à Mansfiled Town (D4), qui a attiré 1.931 spectateurs. Garry Monk, le coach de "Boro" l'a fait entrer au jeu en lieu et place de George Friend à la mi-temps de cette partie qui s'est soldée par un match nul 2-2, un score qui était déjà acquis au repos.



Middlesbrough disputera un nouveau match amical samedi (16h) à Rochdale (D3), puis le samedi 29 juillet (16h) contre les Allemands du FC Augsbourg, avant de débuter le Championship (D2 anglaise) le samedi 5 août à 16 heures à Wolverhampton.