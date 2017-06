(JFC). - Avec l'international luxembourgeois Maxime Chanot (27 ans, 24 sélection) comme titulaire dans l'axe défensif et qui a joué tout le match, New York City FC a dominé par trois buts à un Minnesota United, mercredi au Yankee Stadium dans le cadre de la 18e journée de MLS.

C'est pourtant l'un des deux néophytes de la MLS (avec Atlanta) qui ouvrait la marque en début de partie via Christian Ramirez (0-1, 9e), mais les Sky Blues de Patrick Vieira réagissaient en égalisant avant la pause par l'arrière central péruvien Alexander Callens (1-1, 38e).

Devant 21.572 spectateurs, New York faisait alors la différence en second période, avec des buts de l'Anglais Jack Harrison (2-1, 52e) et de l'Espagnol David Villa (63e).

Maxime Chanot a disputé toute la rencontre en défense central, au côté du Péruvien Alexander Callens, et avec Ben Sweat côté droit, tandis qu'à gauche, le Costaricain Ronald Matarrita devait céder sa place à Mikey Lopez après seulement neuf minutes, devant le gardien norvégien Eirik Johansen.

Grâce à ce succès sans bavure, New York City totalise 33 points après 18 matches et occupe la troisième place de la Conférence Est, derrière Toronto FC (35 pts) et Chicago Fire (34), mais qui comptent tous deux 17 matches, et devant Orlando City (26) et Columbus Crew (25).



La prochaine échéance pour Maxime Chanot et ses coéquipiers sera un long déplacement sur la côte canadienne Pacifique, face aux Vancouver Whitecaps (7es, 21 points de la Conférence Ouest), le mercredi 5 juillet.