Nos confrères flamands de la Gazet van Antwerpen font état ce vendredi matin de l'arrivée au FC Malines de Bram Castro, gardien de but belge de 35 ans de Heracles Almelo, aux Pays-Bas, qui débarque donc gratuitement, et, par corollaire, du départ de l'international luxembourgeois Anthony Moris (27 ans) vers d'autres horizons.

Luxembourgeois à l'étranger: Moris, de Malines à Eupen?

Jean-François COLIN

Avec la venue de l'expérimenté Castro (ex-Genk et Saint-Trond), de retour en Belgique après une expérience batave à Roda Kerkrade, au PSV Eindhoven, au MVV Maastricht et à Heracles Almelo, la direction malinoise serait disposée à libérer gratuitement Anthony Moris, dont le contrat expire le 30 juin 2019. Ses trois saisons passées au «KaVé» ont été minées par des blessures: de 2015 à 2018, l'Habaysien n'aura disputé en tout que 17 rencontres sous les couleurs malinoises, et pas la moindre minute lors de la dernière année.



L'AS Eupen, coaché par l'ex-international français (71 sélections) Claude Makelele (45 ans) et qui a assuré son maintien en Jupiler Pro League (D1A), serait intéressé par l'international luxembourgeois (9 sélections), d'autant plus que le portier titulaire chez les germanophones, Hendrik van Crombrugge est lui-même sur le départ. Affaire à suivre, donc.



Rappelons qu'après avoir terminé 16e et dernier de la saison régulière en Jupiler Pro League, le FC Malines est relégué et évoluera la saison prochaine en Division 1B.