Christopher Martins a joué une petite heure avec son club de Bourg-en-Bresse, défait (1-3) à Auxerre lors de la 31e journée de Ligue 2. En D2 portugaise, Artur Abreu et le Vitòria Guimaraes II ont arraché in extremis le match nul (2-2) contre Leixoes SC.

Luxembourgeois à l'étranger: Martins battu, un nul pour Abreu

Sa dernière apparition sous le maillot du FC Bourg-en-Bresse (17e, 30 points) remontait au 23 février à la faveur d'un déplacement au Havre (0-0). De retour de blessure, Christopher Martins (21 ans, 26 sélections), qui a disputé (presque) tout le match amical à Malte avec l'équipe nationale jeudi passé, est titularisé par Hervé Della Maggiore dans le milieu de terrain bressan pour le déplacement important à Auxerre (11e, 40 points), ce vendredi soir à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2.

Tout commence bien au stade de l'Abbé Deschamps pour la formation de l'Ain, avec l'ouverture du score rapide d'Adama Sarr (0-1, 12e). Malheureusement pour Kiki Martins et ses coéquipiers, l'AJA parvient à égaliser juste avant le repos via Philippoteaux (1-1, 45+1). Ce même Philippoteaux donne l'avance aux Bourguignons sur penalty en seconde période (2-1, 71e sur pen.) et signe même le coup du chapeau dans le temps additionnel (3-1, 90+5).

Ce revers ancre le FC Bourg-en-Bresse à la 17e place avec 30 unitès, à un point de Lens - qui jouera face à Châteauroux lundi - et deux longueurs derrière le Gazélec Ajaccio (32), mais surtout sous la menace de l'actuel barragiste, Nancy (28), qui accueille le leader, Reims, ce samedi. En outre, vainqueur (0-2) au Havre, Quévilly-Rouen revient à la hauteur de Nancy avec 28 points.



Titulaire pour la 14e fois de la saison en L2, Christopher Martins a cédé sa place à Youssouf N'Diaye à la 57e minute, portant son total de jeu à 1.248 minutes. Le score était à ce moment de un but partout.



Artur Abreu et Guimaraes II arrachent le nul in extremis



L'ancien Pétangeois Artur Abreu (23 ans) était aussi à l'oeuvre ce vendredi avec son club de Vitòria Guimaraes II, à l'occasion de la 31e journée de «Secunda Liga» (D2 portugaise). La deuxième équipe de Guimaraes (10e, 41 points) accueillait le SC Leixoes (8e, 44 points) avec l'ambition de le rejoindre au classement.



Tout commence pourtant très mal pour les «Conquistadores», menés 0-2 à la pause avec des buts du Capverdien Kukula (0-1, 19e) et Bruno China (0-2, 37e). Mais l'expulsion de Clayton Sales juste avant le repos, à la 41e minute, va changer la donne. Face à dix joueurs de Leixoes , le Vitòria court après le score tout au long de la seconde période.



Tiago Castro réduit la marque à la 78e minute (1-2) et Marcos Valente arrache une égalisation inespérée dans le temps additionnel (2-2, 90+1). Guimaraes II (42) garde donc ses trois points de retard sur Leixoes (45) en milieu de classement de la «Secunda Liga».

Titularisé par son coach, Vitor Campelos, au milieu de terrain, Artur Abreu a joué tout le match.