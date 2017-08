(JFC). - Titulaire, Maurice Deville est sorti à l'heure de jeu à l'occasion du débat opposant ce mercredi son équipe du Waldhof Mannheim aux Stuttgarter Kickers, lors de la 5e journée de Ligue régionale allemande sud-ouest. Mannheim s'est incliné 2-1 et son compteur-points reste bloqué à six avant de recevoir le FSV Mayence II samedi à 14 heures.

Repris dans la liste de Luc Holtz en vue des prochains débats internationaux contre la Biélorussie (31 août à Luxembourg) et en France (3 septembre à Toulouse), Maurice Deville (25 ans, 34 sélections) était à pied d'oeuvre ce mercredi soir avec son club du SV Waldhof Mannheim (8e, 6 points) en déplacement aux Stuttgarter Kickers (3es, 10 points), dans une joute comptant pour la cinquième journée de Ligue régionale sud-ouest, en Allemagne.

Titularisé pour la troisième fois cette saison par son coach, Gerd Dais, l'ex-attaquant de Kaiserslautern et Elversberg se réjouit de l'ouverture du score... immédiate de ses couleurs, signée par Simon Tüting dès la deuxième minute d'une imparable reprise de volée aux 12 mètres (0-1, 2e). Mais la formation locale, invaincue en ce début de championnat, recolle au score vingt minutes plus tard, via Mijo Tunjic (1-1, 22e).

Devant 3.310 spectateurs, Jesse Weissenfels donne l'avantage aux Kickers en début de seconde période (2-1, 51e), tandis que Gerd Dais décide de sortir Maurice Deville dix minutes plus tard (61e), remplacé par Nicolas Hebisch. Le score ne bouge plus: le Waldhof s'incline donc 2-1 et reste bloqué à six unités sur quinze possibles, avant la prochaine rencontre, à domicile contre le FSV Mayence II (8 points) samedi à 14 heures.



Sundsvall se qualifie en Coupe de Suède... sans Gerson



Par ailleurs, sans le concours de son milieu de terrain luxembourgeois, Lars Gerson, blessé à la cuisse droite lundi lors d'un match de championnat contre Kalmar FF - et qui attend toujours de connaître la gravité exact de son mal -, le GIF Sundsvall s'est qualifié ce mercredi pour le troisième tour de la Coupe de Suède en allant s'imposer 0-3 chez le modeste club de Torstorps IF, pensionnaire de Division 3. Le GIF a inscit ses trois buts en seconde période.



Source: Torstorps IF