(JFC). - Titulaire avec son équipe de Middlesbrough U23, le défenseur international (4 sélections) Enes Mahmutovic s'est incliné (2-1) ce lundi soir face à Birmingham City U23 dans le cadre de la Premier League Cup.

Enes Mahmutovic (20 ans, 4 sélections) était titularisé ce lundi soir par son entraîneur, Paul Stephenson, au sein de son équipe de Middlesbrough U23, dans le cadre d'un débat du groupe A de la Premier League Cup en déplacement à Birmingham City U23.

Menés au score à la pause après l'ouverture du score dès la 17e minute en faveur de «Boro» signée par Tyrone O'Neill d'une demi-volée imparable dans le plafond du but de Trueman (0-1), les «Blues» de Birmingham mettent la gomme dès la reprise et vont renverser la vapeur à la faveur du quatrième quart d'heure.

Rageur après avoir envoyé son penalty sur la barre transversale de Hemming (48e), McFarlane remet les deux équipes à égalité cinq minutes plus tard (1-1, 53e). Mieux: McCoy porte Birmingham aux commandes à l'heure de jeu (2-1, 61e). La défense de Middlesbrough a plié et... rompu.



Pas de chance pour les visiteurs, qui touchent par deux fois du bois en l'espace de quatre minutes dans les dix dernières minutes, via Stephen Walker et Tyrone O'Neill. Mais plus rien ne bougera au Liberty Way Stadium de Nuneaton Town, si bien que dans ce groupe A de la Premier League Cup, qui comprend aussi Derby County U23 et Nottingham Forest U23, la formation d'Enes Mahmutovic ferme la marche avec trois points en quatre matches, derrière Nottingham Forest (6 pts).



Match remis pour Eric Veiga



Par ailleurs, Eric Veiga (2 sélections), qui fêtera ses 21 ans dimanche, était censé être sur le pont également ce lundi soir avec son équipe de Ligue régionale allemande Nord, l'Eintracht Brunswick II (11e, 26 pts).



Mais le match contre Sankt-Pauli II (5e, 28 pts), comptant pour la 22e journée, a été remis en raison des conditions météorologiques défavorables et du mauvais état de la pelouse