(JFC). - La défaite (0-2) concédée à Roulers jeudi soir était celle de trop pour Frédéric Vanderbiest: le Brabançon âgé de 39 ans n'est plus l'entraîneur d'Aurélien Joachim et Tim Hall au Lierse, en Division 1B belge.

Après neuf journées, le bilan du Lierse - qui était pourtant la meilleure équipe de l'antichambre belge la saison dernière et n'est pas monté au sein de l'élite qu'en raison des arcanes d'un règlement aussi inique que complexe - est tout bonnement catastrophique: sept points en neuf matches, dix buts marqués et dix-neuf encaissés (pire défense de la série) et une triste septième place sur huit, devant la lanterne rouge, Tubize.

Les dirigeants lierrois ont donc tranché avant le match capital - qui se jouera sans les internationaux luxembourgeois - ce dimanche à 14h30 face à... Tubize (5 pts): exit Frédéric Vanderbiest, qui était arrivé à la Chaussée du Lisp en mars 2017 en provenance de l'Aris Limassol, et avait relayé l'ex-international Eric Van Meir.

C'est l'assistant de Vanderbiest, Will Still, qui assurera l'intérim. Actuellement en Suède avec les Roud Léiwen, Aurélien Joachim et Tim Hall ne réintégreront leur club qu'à l'issue du match face à la Bulgarie le mardi 10 octobre, avec un match prévu à l'Union Saint-Gilloise (5e, 11 pts) le lundi 16 à 20h30.