(JFC). - Le milieu de terrain international Gerson Rodrigues a disputé la première mi-temps de SC Telstar - MVV Maastricht, ce vendredi soir, match comptant pour la 2e journée de la D2 néerlandaise, avant de quitter ses partenaires sur blessure.... Quid de sa participation aux rendez-vous internationaux de la semaine prochaine?

Buteur à l'occasion de la 1re journée d'Eerste Divisie (D2) contre le FC Eindhoven (2-2), Gerson Rodrigues (22 ans, 4 sélections) est à nouveau titularisé par son entraîneur Mike Snoei dans le milieu de terrain du SC Telstar, appelé à affronter ce vendredi le MVV Maastricht dans le cadre de la 2e journée.

L'ancien joueur du Fola se crée une première occasion après dix minutes, mais il ne trouve que les gants de Michael Verrips, tandis qu'il place au-dessus (38e) avant la pause, qui est sifflée sur un score nul et vierge. Ce sera le dernier fait d'armes de Gerson Rodrigues, blessé, et remplacé à la reprise par Mohamed Hamdaoui. Le milieu de terrain s'ajoute donc à la longue liste des internationaux arrêtés sur blessure. Sera-t-il en mesure de jouer jeudi prochain avec les Roude Léiwen contre la Biélorussie, et, dans la foulée, contre la France le dimanche 3 septembre à Toulouse?



Au final, les deux formations se sont quittées sur un match nul, 0-0. Vendredi prochain, le 1er septembre à 20 heures, Telstar (2 points) officiera à nouveau à domicile dans son Rabobank Ijmond Stadium à l'occasion de la 3e journée d'Eerste Divisie, face au FC Oss (6 points). Sans le concours de son joueur luxembourgeois, de toutes façons retenu en sélection.



Par ailleurs, orphelin d'Enes Mahmutovic (20 ans, 4 sélections), blessé à l'ischio-jambier gauche, l'équipe U23 de Middlesbrough a pris le meilleur (1-0, but de Miller à la 45e) sur Newcastle United U23, dans le cadre de la 3e journée de Premier League 2, Division two. Middlesbrough U23 totalise neuf points sur neuf, et se déplacera chez les Blackburn Rovers le lundi 11 septembre à 20 heures.