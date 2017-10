(JFC). - Directement qualifié pour les demi-finales de la Conférence Est eu égard à sa deuxième place au terme de la phase régulière, le New York City FC de Maxime Chanot connaît son adversaire des 31 octobre (aller) et 5 novembre (retour): il s'agit de Columbus Crew, cinquième lors de la phase régulière du championnat.

Deuxième du championnat derrière Toronto avec 57 points, New York City attendait le résultat du play-off opposant jeudi Atlanta United à Columbus Crew. Et c'est au bout des... tirs au but (3-1, et 0-0 après le temps règlementaire) que la franchise de l'Ohio, qui pourrait déménager l'année prochaine à... Austin (Texas), a validé son ticket pour les demi-finales de la Conférence Est.

Cinquième de la phase régulière (54 points) Columbus a récemment accroché le nul (2-2) contre les Sky Blues le 22 octobre en phase régulière, après s'être incliné (2-3) lors du match aller disputé le 30 avril.

Arrêté en raison d'une pubalgie depuis trois mois, le défenseur international luxembourgeois de New York City, Maxime Chanot (27 ans, 24 sélections), qui n'a plus joué depuis le 19 juillet (2-2 contre Toronto), pourrait effectuer sa rentrée pour l'occasion.

Le match aller aura lieu à Columbus le mardi 31 octobre à 20 heures locales (soit 2 heures dans la nuit luxembourgeoise de mardi à mercredi), tandis que le retour au Yankee Stadium de New York est fixé au dimanche 5 novembre.

L'autre demi-finale de la Conférence Est opposera les New York Red Bulls au FC Toronto. A l'ouest, les demi-finales mettront aux prises, d'une part, Houston à Portland, et de l'autre, Seattle à Vancouver.



La finale de la Conférence Est se disputera en aller-retour les 21 et 28 novembre, tandis que la grande finale de la MLS 2017 est programmée le samedi 9 décembre.