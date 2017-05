(JFC). - Sans Florian Bohnert, confiné au banc de touche Schalke 04 II s'est incliné ce mercredi 0-1 contre le Rot-Weiss Oberhausen, en Ligue régionale Ouest en Allemagne. Par ailleurs, l'international Espoirs Edvin Muratovic, titulaire, a inscrit le deuxième but en faveur de Virton, qui s'est incliné 2-3 contre Dessel dans le tour final pour la montée en Division 1B.

Dans le cadre de la rencontre d'alignement de la 22e journée de Ligue régionale Ouest, ce mercredi entre Schalke 04 II et le Rot-Weiss Oberhausen, René Klingenburg, le coach de la seconde équipe de Gelsenkirchen, a décidé de laisser le milieu de terrain international luxembourgeois (8 sélections) Florian Bohnert (19 ans) sur le banc.



Cette saison, le Roude Léiw a pris part à vingt rencontres de Ligue régionale Ouest, mais a été le plus souvent, soit en tant que remplaçant entré au jeu, soit en étant remplacé en cours de match. En tout, Florian Bohnert a joué 1.147 minutes et écopé de deux cartons jaunes, face au Rot-Weiss Essen (12e journée) et l'Alemannia Aix-la-Chapelle (16e journée).



Classée quinzième avec 30 unités (en 31 matches), l'équipe U23 des Königsblauen ne partait pas favorite face au quatrième du classement (56 points). Devant 345 spectateurs, les visiteurs d'Oberhausen se sont imposés par le plus petit écart, grâce à un but inscrit à la 65e minute par Simon Engelmann, entré au jeu... huit minutes plus tôt. Ces trois points permettent au Rot-Weiss de dépasser à la troisième place du classement le Borussia Dortmund II, alors que Schalke 04 II reste coincé à la 15e place, celle du barragiste, avec 30 points.



Quant à Florian Bohnert, il n'a pu qu'acter les trois changements opérés par René Klingenburg en cours de match, mais qui ne le... concernaient pas.

Muratovic titulaire et... buteur à Virton



Par ailleurs, le jeune (20 ans) attaquant international Espoirs luxembourgeois Edvin Muratovic était pour sa part titulaire, ce mercredi, dans les rangs de l'Excelsior Virton, qui accueillait Dessel Sport dans le cadre du tour final pour la montée en Division 1B belge. Un tour final à quatre équipes où les dés sont... pipés dès le départ, puisque seul le Beerschot a demandé et obtenu la licence pour évoluer un échelon plus haut.



Dans une partie toute... amicale donc, c'est Dessel qui ouvre le score à la 24e minute par Van Simpsen, tandis que Lazaar égalise trois minutes plus tard pour Virton (1-1, 27e). En début de seconde période, c'est... Edvin Muratovic qui redonne l'avantage aux Gaumais (2-1, 51e), mais Dessel revient à 2-2 par l'entremise de Jutten pile à l'heure de jeu, alors que Muratovic était passé tout près du 3-1, lorsque, servi par Day, son envoi avait fini sa course sur le toit du but de Dessel.

A la 79e minute, Jean-François Mbuba remplace Muratovic, tandis que Dessel arrache la victoire dans le temps additionnel sur un but de Remen (2-3, 90+1).