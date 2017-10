Match de gala au stade Emile-Mayrisch ce lundi soir entre les Lionceaux et les Bleuets. Et un mois seulement après l’exploit de la sélection A face à la France à Toulouse, ce match pour les qualifications de l’Euro U21 aura une saveur toute particulière.



Par Thibaut Goetz



La vérité d’un match n’est pas toujours celle du suivant, preuve en est la déroute luxembourgeoise en Suède qui a autant marqué les esprits que son vaillant match nul en Haute-Garonne. Et à l’heure du remake, mais cette fois-ci à l'échelle des Espoirs, Manuel Cardoni met une nouvelle fois en garde contre l’excès de confiance: «Les bases ne sont pas encore assez solides pour enchaîner les résultats. On restera encore le "petit poucet" pendant quelque temps. Le match de samedi soir m’a quand même un peu bouleversé. C’est pour cela que je dis toujours à mes joueurs: abnégation, humilité et travail».

Dominateurs mais pas vainqueurs contre la Slovénie, les Lionceaux s’en sont remis une nouvelle fois à Loris Tinelli pour les sortir de l’ornière, signe que la bonne alchimie au niveau offensif nécessite encore d’autres formules?

«Non, je pense que contre la Slovénie, on a fait face à une équipe très bien regroupée à cinq derrière. Et c’est très dur de jouer contre des équipes comme ça. Si vous regardez la France contre le Monténégro c’est pareil, ils ont gagné 2-1 mais ils n’ont pas eu dix occasions.»



Des Bleuets pas véritablement sereins

On ne compte plus les désillusions du côté de l’équipe de France lors des qualifications vers l’Euro U21, malgré les générations et joueurs talentueux qui s’y sont succédé, les Français n’ont plus vu une phase finale depuis 2006. Une éternité quand on prend conscience du vivier existant dans l’Hexagone. A la tête de l’équipe depuis mai 2017 se trouve Sylvain Ripoll, ancien entraîneur de Lorient.

Vainqueurs difficile du Monténégro, jeudi dernier, les Bleuets se présentent à Esch sans Jean-Kevin Augustin. Le joueur du RB Leipzig étant écarté pour des motifs disciplinaires, c’est Moussa Dembelé l’attaquant du Celtic Glasgow qui devrait occuper la pointe de l’attaque française. Autre surprise, l’absence d’Alban Laffont dans les buts, non convoqué le gardien du Toulouse FC laisse sa place dans les cages au Strasbourgeois Bingourou Kamara.

Le groupe luxembourgeois



Gardiens: Tim Kips (Eintracht Trèves/ALL), Tom Ottelé (Käérjeng), Valentin Roulez (Jeunesse Canach).

Défenseurs: Ajdin Bjelic (Titus Pétange), Eric Brandenburger (Victoria Rosport), Dirk Carlson (Titus Pétange), Yannick Da Graca Dias (RFCUL), Yannis Dublin (Käérjeng), Noé Ewert (Käérjeng), Yann Matias (Progrès), Cédric Sacras (Fola), Pit Simon (RFCUL).

Milieux: Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Florian Bohnert (Schalke 04/ALL), Ricardo Couto Pinto (F91 Dudelange), Gérard Mersch (Fola), Lucas Prudhomme (Excelsior Virton/B), Yannick Schaus (Bayer Leverkusen/ALL).

Attaquants: Edvin Muratovic (Excelsior Virton/B), André Oliveira (Käérjeng), Loris Tinelli (RSC Anderlecht/B).

Le point du groupe 9

Déjà joués:



Luxembourg - Kazakhstan 0-3

Slovénie - Luxembourg 3-1

Bulgarie - Luxembourg 0-1

Luxembourg - Slovénie 1-1

Lundi 9 Octobre

17h30: Monténégro - Slovénie

21h: Luxembourg - France à Esch-sur-Alzette

Mardi 10 Octobre

15h : Kazakhstan - Bulgarie

Le classement



1. France 6 points (2 matches); 2. Kazakhstan 5 (4); 3. Slovénie 4 (2); 4. Luxembourg 4 (4); 5. Bulgarie 1 (2); 6. Monténégro 1 (2).