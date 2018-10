La victoire est obligatoire. Battu (0-1) en Biélorussie, le Luxembourg accueille ce lundi (20h45) la modeste formation de Saint-Marin, qu'il avait dominée (3-0) à l'aller. Histoire de se ménager un match décisif le 15 novembre contre le grand rival du groupe 2: la Biélorussie.

Luxembourg - Saint-Marin: trois points sinon rien

Jean-François COLIN La victoire est obligatoire. Battu (0-1) en Biélorussie, le Luxembourg accueille ce lundi (20h45) la modeste formation de Saint-Marin, qu'il avait dominée (3-0) à l'aller. Histoire de se ménager un match décisif le 15 novembre contre le grand rival du groupe 2: la Biélorussie.

A l'analyse, la défaite malheureuse (0-1) concédée vendredi à Minsk face à la Biélorussie ne change rien. Le Luxembourg garde son sort entre ses mains dans le groupe 2 de la Division D, en outre, sur le tableau de marche élaboré avant la Ligue des Nations, à côté de la visite de Saint-Marin au stade Josy Barthel (ce lundi à 20h45) figurait la mention: «trois points obligatoires».

Si la bataille perdue de Minsk n'a pas affecté le moral des troupes chez les Roud Léiwen, elle a par contre fait deux victimes: Aurélien Joachim est revenu de Biélorussie avec un orteil blessé et tellement gonflé qu'il ne s'est pas entraîné dimanche soir; l'attaquant est en ballottage défavorable pour ce lundi. De plus, le Dudelangeois Kevin Malget, touché à un pied en première période vendredi à Minsk, et d'ailleurs remplacé à la pause par Enes Mahmutovic, est forfait pour le débat contre Saint-Marin, au même titre que Mario Mutsch, déjà sur le flanc depuis la semaine dernière en raison d'un mollet douloureux, et que Lars Gerson, toujours en délicatesse avec les ligaments intérieurs d'un genou.

«Ces trois joueurs sont forfait pour Saint-Marin», confirme Luc Holtz, pour qui il n'est pas pour autant question de rappeler l'un ou l'autre élément, notamment du cadre Espoirs. «Je vais fonctionner avec un cadre de vingt joueurs», glisse l'Ettelbruckois, qui embraye en préambule au débat de ce lundi: «La priorité est de prendre les trois points. Si nous gagnons par un but d'écart, je serai satisfait. Car si nous gagnons, cela veut dire qu'un match décisif nous attend le 15 novembre contre la Biélorussie. Maintenant, si la physionomie du match fait que l'on peut inscrire beaucoup de buts, pourquoi ne pas le faire?»



Vers une défense Jans - Chanot - Philipps - Jänisch



Vingt joueurs sur pied donc, et du changement en perspective par rapport au débat de vendredi en Biélorussie. A commencer, par la force des choses, par la défense. Malget absent, on devrait voir Chris Philipps glisser d'un étage et redescendre en défense centrale au côté de Maxime Chanot, au détriment d'Enes Mahmutovic, qui a pourtant disputé toute la seconde période, vendredi à Minsk. «Enes a fait une entrée très correcte en Biélorussie», dit Holtz. «Bien sûr, il manque un peu d'explosivité dans certaines situations, et sur ses appuis, mais c'est normal vu ses caractéristiques de grand joueur, qui fait de grandes foulées», explique le sélectionneur qui... étonne dans ses propos: «Maintenant, je vais essayer de mettre en place quelque chose avec Enes, et quelque chose sans en défense centrale. Je vais d'ailleurs agir de la sorte sur toutes les positions. Et, en fonction de cela, je choisirai les joueurs réunissant les caractéristiques nécessaires pour gagner ce match.»

Pour occuper les flancs défensifs, si Laurent Jans, qui fêtera ce lundi sa cinquantième sélection, est indéboulonnable à droite, Dirk Carlson, peu convaincant à Minsk, pourrait céder le relais à Mathias Jänisch.



En tablant sur un système en 4-2-3-1 similaire à celui de vendredi, le jeune Leandro Barreiro pourrait sauter dans la brèche laissée libre par Philipps au côté de Kiki Martins, tandis qu'un trident offensif jeune et pétillant composé des frères Olivier et Vincent Thill - qui s'étaient relayés, une mi-temps chacun au match aller à Saint-Marin - et de Danel Sinani est envisageable pour ensorceler le bloc défensif adverse par sa rapidité d'exécution et ses gestes techniques déroutants. Vivacité et technicité. Devant, Dave Turpel palliera la probable indisponibilité d'Aurélien Joachim.

Christopher Martins est indispensable à l'entrejeu luxembourgeois Photo: Ben Majerus

A l'aller le 11 septembre à Serravalle, malgré un relâchement manifeste dans la dernière demi-heure, les hommes de Luc Holtz, alignés en 4-3-3, s'étaient imposés facilement 3 à 0. Surtout, Maxime Chanot avait débloqué les compteurs après huit minutes, histoire de rapidement faire sauter la marmite à pression. Une ouverture rapide du score, voilà bien l'exemple à reproduire pour les Roud Léiwen pour éviter que le moindre doute s'installe dans les têtes.



«Ce serait en effet un avantage de marquer au début du match, car psychologiquement, cela donne plus de confiance. Cela enlèverait un certain stress, car plus le match avance si tu ne parviens pas à concrétiser, et plus le stress s'installe. Mais, en contrepartie, en marquant tôt, on a parfois tendance à se relâcher. Je demanderai donc aux joueurs de rester bien concentrés pendant tout le match.»

Laurent Jans, qui fêtera ce lundi sa cinquantième sélection, Dave Turpel, Danel Sinani, Gerson Rodrigues et Vincent Thill devront prendre garde de ne pas ramasser un carton jaune qui les priverait de la réception de la Biélorussie le 15 novembre.

Zéro pointé pour Saint-Marin



Classée 204e sur... 211 au ranking de la FIFA (le Luxembourg est 82e), la sélection sanmarinaise émarge au monde amateur, avec les deux tiers de son cadre qui évoluent dans le bucolique championnat local, tandis que le tiers restant squatte les divisions... très inférieures du Calcio. Seuls Montserrat, Anguilla, l'Erythrée, la Somalie, les îles Tonga, les Bahamas et les îles Turks et Caïcos sont censés être moins forts...

Battu 0-2 vendredi en Moldavie, Saint-Marin occupe la quatrième et dernière place du groupe 2, avec zéro point et zéro but marqué, pour dix encaissés. Un zéro pointé habituel pour les joueurs de la plus vieille république du monde qui reste sur cinq sorties «vierges», le dernier but inscrit - oeuvre de Mirko Palazzi - remontant au 4 septembre... 2017, pour une défaite 1-5 en Azerbaïdjan en éliminatoires du Mondial 2018. Et pour trouver trace du dernier résultat «positif», il faut aller piocher jusqu'en... 2014, et un match nul 0-0 contre l'Estonie le 15 novembre en éliminatoires de l'Euro 2016! Soit presque quatre années complètes de défaites ininterrompues.



Chez les joueurs au maillot bleu ciel, le sélectionneur italien Franco Varrella, en poste seulement depuis le 15 janvier 2018 et qui dirigera la sélection seulement pour la cinquième fois ce lundi, va devoir composer sans son arrière latéral droit de 24 ans, Manuel Battistini, suspendu. Mirko Palazzi pourrait reprendre son poste, côté droit, tout comme le jeune (22 ans) Michael Battistini, plus offensif.



L'arbitre de la rencontre sera le Letton Aleksandrs Golubevs (37 ans), assisté de Jevgenijs Morozovs et Raimonds Tatriks.

Clap, cinquantième, pour le capitaine Laurent Jans, probablement ce lundi! Photo: AFP

Les cadres

LUXEMBOURG (FIFA 82)

Gardiens de but: Anthony Moris (Excelsior Virton (BEL)/14/0), Ralph Schon (UNA Strassen/7/0), Tim Kips (1.FC Magdebourg U19 (ALL)/0/0).

Défenseurs: Laurent Jans (FC Metz (FRA)/49/0), Maxime Chanot (New York City FC (USA)/27/3), Chris Philipps (Legia Varsovie (POL)/48/0), Enes Mahmutovic (Yeovil Town (GBR)/9/0), Dirk Carlson (Grasshopper Zurich II (SUI)/12/0), Mathias Jänisch (FC Differdange 03/56/1).

Milieux de terrain: Christopher Martins (ESTAC Troyes (FRA)/31/1), Danel Sinani (F91 Dudelange/9/2), Olivier Thill (FK Oufa (RUS)/9/2), Vincent Thill (Pau FC (FRA)/17/1), Daniel Da Mota (Racing FCUL/88/7), Leandro Barreiro (FSV Mayence (ALL)/4/0), Florian Bohnert (FK Pirmasens (ALL)/11/1).

Attaquants: Aurélien Joachim (Excelsior Virton (BEL)/75/14), Dave Turpel (F91 Dudelange/38/2), Gerson Rodrigues (Sheriff Tiraspol (MDA)/14/0), Maurice Deville (Waldhof Mannheim (ALL)/36/3).

Sélectionneur: Luc Holtz (49 ans)

SAINT-MARIN (FIFA 204)

Gardiens de but: Elia Benedettini (Novara Calcio (ITA)/8/0), Aldo Simoncini (Tre Fiori/60/0), Matteo Zavoli (ACD Torconca (ITA)/1/0).



Défenseurs: Cristian Brolli (SS Folgore/7/0), Fabio Vitaioli (AC Libertas/38/0), Andrea Grandoni (San Marino Calcio (ITA)/3/0), Davide Cesarini (Tre Penne/3/0), Mirko Palazzi (Tre Penne/21/1), Davide Simoncini (AC Libertas/36/0), Alex Della Valle (SC Faetano/4/0), Juri Biordi (FC Fiorentino/1/0).



Milieux de terrain: Alex Gasperoni (Tre Penne/36/0), Mattia Giardi (SC Faetano/1/0), Marcello Mularoni (sans club/1/0), José Hirsch (La Fiorita/21/0), Alessandro Golinucci (AC Tropical Coriano (ITA)/4/0), Enrico Golinucci (AC Libertas/4/0), Michael Battistini (ACD Torconca (ITA)/2/0), Lorenzo Lunadei (FYA Riccione (ITA)/1/0), Danilo Rinaldi (La Fiorita/35/1), Fabio Tomassini (CBR Carli Pietracuta (ITA)/2/0).

Attaquants: Matteo Vitaioli (AC Tropical Coriano (ITA)/37/0), Luca Tosi (SS Virtus/16/0), Mattia Stefanelli (Novafeltria Calcio (ITA)/10/1), Filippo Berardi (Monopoli (ITA)/3/0), Nicolo' Angelini (Domagnano/0/0).



Sélectionneur: Franco Varrella (ITA) (65 ans)

Le classement du Groupe 2 (après trois matches)

1. Biélorussie 7 points (6-0)

2. Luxembourg 6 (5-1)

3. Moldavie 4 (2-4)

4. Saint-Marin 0 (0-10)

Déjà joués

Luxembourg - Moldavie 4-0

Biélorussie - Saint-Marin 0-3

Moldavie - Biélorussie 0-0

Saint-Marin - Luxembourg 0-3

Biélorussie - Luxembourg 1-0



Moldavie - Saint-Marin 2-0

Ce lundi (20h45)



Luxembourg - Saint-Marin à Luxembourg



Biélorussie - Moldavie à Minsk