Sport 6 min.

Luxembourg - Lituanie: trois points pour commencer

Jean-François COLIN En dominant la Lituanie 2 à 1 avec des buts géniaux de Barreiro et Rodrigues après avoir été mené, le Luxembourg a pleinement réussi son entrée dans le groupe B en éliminatoires de l'Euro 2020, vendredi au stade Josy Barthel. Ce devrait être une autre paire de manches lundi (20h45) contre l'Ukraine.

Le match et sa note

Les deux équipes se présentent en effet miroir, chacune disposée dans un 4-2-3-1. Luc Holtz choisit d'associer les deux frères Thill, Vincent, le gaucher, côté droit, et Olivier dans l'axe, derrière l'attaquant, Daniel Da Mota. Pas de Dave Turpel, donc, et confiance à celui qui a disputé la première mi-temps en amical contre l'Union Saint-Gilloise en pointe mardi.



Côté gauche, Gerson Rodrigues, «on fire» à Bissen mardi, occupe l'espace devant Dirk Carlson, tandis que la paire Christopher Martins - Leandro Barreiro est chargée de cadenasser l'axe devant le quatuor défensif attendu Jans - Chanot - Gerson - Carlson. Plus libre et plus avancé sur l'échiquier, le joueur de Mayence bouge énormément et fait parler sa créativité et ses qualités d'infiltreur, tandis que le Troyen est davantage confiné dans une mission de brise-lames en plus d'être le relanceur n°1 de l'équipe.



En face, pour son baptême du feu à la tête de la sélection, Valdas Urbonas reste fidèle à son système-fétiche en 4-2-3-1, avec le redoutable attaquant du Dinamo Moscou, Fiodor Chernykh en pointe. Un Chernykh qui ne va pas tarder à faire parler de lui...

Les deux frangins, Olivier (à g.) et Vincent Thill étaient alignés côte à côte ce vendredi. Photo: Yann Hellers

Les Roud Léiwen entrent parfaitement dans la rencontre avec un centre de la gauche de Rodrigues difficilement repoussé par Klimavicius (1re), puis un joli mouvement Carlson - Rodrigues, qui remise astucieusement en retrait pour Vincent Thill, et se termine en corner (8e). Le ballon circule vite et bien, les flancs se montrent actifs et participatifs. Laurent Jans surtout multiplie les centres plus ou moins précis.



Le baromètre grand-ducal est donc au beau fixe jusqu'à cette perte de balle de Barreiro le long de la ligne de touche côté droit, Chanot, brouillon dans son intervention, laisse filer Mikoliunas, qui a tout le loisir de glisser à Chernykh, dont l'envoi du gauche trompe Moris (0-1, 14e). Un moment de relâchement payé au prix fort.

Les Roud Léiwen repartent au charbon, mais M. Reinshreiber reste de marbre sur le bras collé le long du corps de Jankauskas dans sa surface sur un envoi de V. Thill et n'accorde qu'un simple corner aux locaux qui espéraient bien mieux (18e). L'envoi tendu d'Olivier Thill (22e), comme la reprise de la tête de Klimavicius sur corner (29e) filent au-dessus du but.

Depuis le but de Chernykh, les élèves de Luc Holtz gardent certes la maîtrise du ballon et du jeu, mais les mouvements sont moins limpides. Le plus gros danger vient d'un énième centre de la droite du capitaine Laurent Jans sur la tête de Barreiro qui passe juste à côté de la cage de Setkus (34e). Le Luxembourg domine, mais pèche dans le dernier ou l'avant-dernier geste. La providence vient d'une action initiée par Barreiro et où on retrouve le teenager de Mayence à la conclusion dans le petit rectangle après un relais génial avec un... autre teenager, Vincent Thill (1-1, 45e). Le but qui change tout!



Le match a repris depuis dix minutes quand, suite à une percée de Vincent Thill, le ballon parvient dans les pieds de Gerson Rodrigues. La suite n'est que pure poésie lyrique: le pied droit bien ouvert, le rasta de Jubilo Iwata imprime une courbe parfaite à la trajectoire d'un envoi velouté que Setkus ne peut que contempler (2-1, 55e). Du vrai travail d'orfèvre. Le Luxembourg passe - enfin - devant, mais il doit bannir tout accès de déconcentration, comme lorsque Carlson offre à Mikoliunas de chauffer les gants de Moris (57e).

Christopher Martins rayonne de plus en plus dans l'entrejeu luxembourgeois. Photo: Yann Hellers

Luc Holtz fait souffler Da Mota (58e), Barreiro (67e), puis Vincent Thill (78e), et permet à Bensi, Sinani et Turpel d'exprimer leur tempérament offensif. Un triple apport offensif dans un match où son équipe mène à la marque: l'audace de l'Ettelbruckois est à souligner. Quoi que peu inspirés, les Baltes n'abdiquent cependant pas. Mais Sinani (78e), puis Turpel (79e), pour sa première touche de balle, s'assurent que Setkus est encore bien chaud dans son but. Les quatre minutes de temps additionnel durent une éternité, surtout que Rodrigues loupe le break devant Setkus (90+3), mais les Rouges tiennent bon et surtout les trois points.



Comme en amical en 2013, mais cette fois dans un contexte autrement plus important, les Roud Léiwen l'ont emporté par deux buts à un face à la Lituanie. Une entrée en matière de rêve dans cette année 2019 et dans le groupe B des éliminatoires de l'Euro 2019. C'est avec deux points de plus que leurs adversaires que les ouailles de Luc Holtz recevront lundi (20h45) l'Ukraine dans un stade Josy Barthel qui ne demande qu'à s'enflammer au rythme des exploits de «ses» Lions Rouges.

La note du match: 14/20.



Le fait du match

La 55e minute de ce Luxembourg - Lituanie du 22 mars 2019 en éliminatoires de l'Euro 2020 restera à jamais gravée dans la tête de Gerson Rodrigues. On sait combien le garçon carbure à l'émotion et à la générosité. Son premier but en quinze sélections est un pur chef d'oeuvre. De ceux que l'on n'oublie jamais. Et quand un tel bijou allie l'esthétique à l'utile, on frise carrément le génie. Le n°6 luxembourgeois a tout simplement offert les trois points de la victoire à ses couleurs dans un match-piège. L'air du Japon semble lui procurer l'inspiration et la réussite.

Ce mec est too much: Gerson Rodrigues (ici entre les Lituaniens Kuklys et Klimavicius) a inscrit son premier but en sélection Photo: Ben Majerus

L'homme du match: Leandro Barreiro



Dans un rôle axial plutôt libre, devant un Christopher Martins plus sûr et rassurant que jamais, le n°16 a pu laisser libre cours à sa créativité, à son inlassable activité, à son talent, tout simplement. Il a rayonné et a toujours paru bien s'amuser au coeur du jeu. Car pour lui, c'est clair, le football reste un jeu. Son entente avec les frères Thill confine parfois à la télépathie tant elle semble naturelle. Le but de l'égalisation, ô combien important, inscrit juste avant le repos, en est la parfaite illustration: il intervient suite à un relais avec le cadet, Vincent, qui déstabilise toute l'arrière-garde lituanienne. Un premier but amplement mérité et qui... en appelle d'autres, pour sa septième sélection chez les Lions Rouges. Et dire que trente minutes plus tôt, une indolence et une perte de balle coupable de sa part avaient amené le but d'ouverture de Chernykh. Vous avez dit caractère? Généreusement et justement applaudi pas le public de Josy Barthel lors de son remplacement par Danel Sinani à la 67e minute.



Luxembourg - Lituanie 2-1

Stade Josy Barthel, pelouse moyenne, temps frais et sec, 3.353 spectateurs payants, arbitrage de Roi Reinshreiber, assisté de David Elias Biton et Matityahu Yakobov (Israël).Mi-temps: 1-1.



Evolution du score: 0-1 Chernykh (14e), 1-1 Barreiro (45e), 2-1 Rodrigues (55e)



Corners: 6 (3+3) pour le Luxembourg; 5 (3+2) pour la Lituanie.

Cartons jaunes: Martins (30e, tacle dangereux dans les pieds de Mikoliunas), Carlson (70e, intervention trop dure sur Baravykas) et Sinani (86e, tacle les pieds en avant sur Zulpa) au Luxembourg; Mikoliunas (45+1, découpe littéralement Martins en deux) et Valskis (87e, retient Laurent Jans par l'épaule) à la Lituanie.

LUXEMBOURG (4-2-3-1): Moris; Jans (cap.), Chanot, Gerson, Carlson; Barreiro (67e Sinani), Martins; Rodrigues, O. Thill, V. Thill (78e Turpel); Da Mota (58e Bensi).



Remplaçants non-utilisés: Schon, Kips; Mahmutovic, Malget, Jänisch, Skenderovic, Bohnert et Mutsch.



Sélectionneur: Luc Holtz.

LITUANIE (4-2-3-1): Setkus; Baravykas, Klimavicius, A. Jankauskas, Slavickas; Slivka, Kuklys; Petravicius (61e Valskis), Novikovas (56e Zulpa), Mikoliunas (76e Marazas); Chernykh (cap.)



Remplaçants non-utilisés: Bartkus, Zubas; Palionis, Andriuskevicius, Vaitkunas, Kazlauskas, Golubickas, Vorobjovas et Sadauskas.



Sélectionneur: Valdas Urbonas.