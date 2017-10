Le Club Luxembourg a étalé ce mardi contre la Bulgarie (1-1) les qualités qui lui avaient fait défaut trois jours plus tôt en Suède: un bloc compact, une solidarité sans faille et une concentration et une application de la première à la dernière minute. Avec, à l'arrivée, un sixième point amplement mérité dans cette campagne éliminatoire 2018.

Par Jean-François Colin

Jonathan JOUBERT (8/10): pour sa (probable) dernière apparition chez les Roud Léiwen et son entrée dans le club très fermé des "90 sélections" derrière le trio Strasser - Mutsch - Peters, le divin chauve dudelangeois n'a signé sa première vraie intervention de la partie qu'après 35 minutes. Se couche bien ensuite sur une tête de Popov (52e), mais ne peut rien sur l'égalisation de Chochev à la 67e. S'il ne signera pas une 16e clean sheet internationale, il a à nouveau rassuré toute sa défense quand le feu couvait dans la dernière demi-heure. Merci pour tout, Jona, et chapeau, l'artiste!



Laurent JANS (8): suspendu en Suède, le Beverenois honorait sa 42e sélection. Rigoureux défensivement, incisif offensivement, il a souvent eu le bon geste devant le rugueux Kraev avant le repos. Un carton jaune à la 58e minute pour une faute sur Popov. Blessé au niveau du genou droit, il a été relayé par Marvin MARTINS (-) à la 81e minute.



Chris PHILIPPS (7): reconduit dans le même axe défensif que samedi avec Malget, le Messin était plus proche de sa forme de Toulouse que de Solna. Heureusement! La prise de risque zéro reste son leitmotiv. Joueur intelligent s'il en est, il s'est distingué par des relances simples, mais précises.



Kevin MALGET (7,5): impressionnant d'aisance dans son placement et son timing, il a régulé le trafic aérien défensif. Une vraie tour de contrôle pas loin de faire oublier un certain... Maxime Chanot. Dommage sa mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon sur le centre travaillé qui amène l'égalisation de Chochev à la 67e minute.



Kevin Malget, la tour de contrôle de la défense luxembourgeoise

Photo: Yann Hellers

Mathias JÄNISCH (7,5): la FLF ne l'a pas fleuri pour sa 5oe sélection chez les Roud Léiwen. Qu'importe, le Differdangeois a fait son match, sans fioriture, ni génie, mais avec énormément d'abnégation, de calme et de concentration. Il a toutefois failli dans le marquage sur Chochev lors de l'égalisation bulgare (67e).



Olivier THILL (8): flanc droit d'un milieu de terrain de... 21 ans de moyenne d'âge, le joueur du Progrès a eu le bonheur d'inscrire son premier but en sélection après trois minutes, imitant ainsi ses frères Sébastien et Vincent. Il est apparu nettement plus à l'aise que face aux armoires à glace suédoises. Son travail en récupération de balle fut tout aussi appréciable que sa clairvoyance dans ses services longs et courts et ses renversements d'aile. Moins en vue après le repos, il s'est éteint au fil des minutes.



Aldin SKENDEROVIC (8): le Pétangeois, en qui Luc Holtz voit davantage un milieu de terrain qu'un défenseur, a formé un premier rempart efficace au centre du terrain au côté de Kiki Martins, coupant parfaitement les angles et empêchant les Bulgares de trouver des intervalles. Symbole d'un bloc luxembourgeois parfaitement huilé et bien compact. Toujours en mouvement.



Christopher MARTINS (7): indéniablement mieux dans ses crampons que samedi à Solna, le Lyonnais s'est toutefois montré par moments un peu brouillon, malgré la grande latitude d'action que l'entrejeu adverse lui a souvent accordée.

Christopher Martins s'est bien repris par rapport à SDolna, mais il aurait encore pu apporter plus au milieu du jeu

Photo: Yann Hellers

Gerson RODRIGUES (6,5): feu-follet du flanc gauche, le rasta de Telstar n'a pas monnayé ses efforts, ni sa générosité. Il n'a toutefois pas toujours obtenu la réussite qu'il aurait méritée dans ses nombreuses initiatives. Remplacé par Daniel DA MOTA (6,5) à la 59e minute. Un bon débordement ponctué d'un centre dangereux à la 82e minute pour le Racingman, parfois trop indolent dans le replacement défensif.



Dave TURPEL (8): comme Skenderovic et Rodrigues, le Dudelangeois retrouvait une place dans le onze de départ, dans une position légèrement en retrait de Joachim. En véritable stakhanoviste, il n'a pas ménagé ses courses en perte de balle. Ses envois puissants bloqués par Iliev aux 42e et 45+2 minutes auraient mérité meilleure issue. Monstre d'abnégation, il a tout donné jusqu'au coup de sifflet final de Monsieur Vad, alors qu'il était pourtant complètement cuit. Une faute de main dans son rectangle non-sanctionnée par l'arbitre à la... 88e minute.



Dave Turpel (en rouge) à la poursuite d'Ivaylo Chochev, dans un rôle de chasseur de ballons impénitent

Photo: Ben Majerus

Aurélien JOACHIM (7,5): capitaine pour sa 69e cape, le Lierrois a joué dans son rôle habituel en sélection: seul en pointe. Grâce au réel soutien des flancs et à l'apport d'un Turpel souvent très proche de lui, il a moins joué dos au but que de coutume, mais son jeu en déviation a provoqué le carton jaune de Popov à la 26e. Il a eu la balle du 2-0 au bout du pied à la 52e minute, mais a trop tergiversé au moment de conclure. Son compteur restera bloqué à quatre buts dans la campagne. Il a laissé sa place à Danel SINANI (-) à la 84e minute.

L'adversaire (6,5). Irrémédiablement éliminée de la course au Mondial suite à sa défaite (0-1) contre la France à Sofia samedi, la Bulgarie attend depuis 1998 une participation à une phase finale de Coupe du monde. Après une première mi-temps largement insipide, incolore et inodore, l'équipe de Petar Houbtchev a redressé la barre en seconde armure, avec des Nedyalkov, Chochev, Galabinov et surtout le capitaine Popov beaucoup plus agressifs. Mais l'ensemble reste loin de la qualité suédoise, il faut bien le reconnaître.