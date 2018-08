Le match amical entre la sélection A luxembourgeoise et l'Arminia Bielefeld (2e Bundesliga), entraîné par Jeff Saibene, se jouera finalement sur la pelouse du Josy Barthel, et non dans le stade Alphonse Theis à Hesperange. La date et l'horaire du match restent par contre inchangés: ce mardi 4 septembre à 19 heures.

Luxembourg - Arminia Bielefeld se jouera au Josy Barthel

Jean-François COLIN

La rencontre est déplacée pour des raisons de sécurité, la police de Bielefeld ayant envoyé une recommandation à son homologue luxembourgeoise sur d'éventuels risques de débordements.

Rappelons que ce match servira de préparation à la troupe de Luc Holtz avant son entrée dans la toute nouvelle Ligue des Nations contre la Moldavie le 8 septembre, puis dans la foulée, à Saint-Marin le 11 septembre.