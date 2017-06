LUXEMBOURG

Galop d’essai ce dimanche soir en amical contre l’Albanie pour une équipe luxembourgeoise privée de ses cadres et considérablement rajeunie. Un test important avant les choses sérieuses contre les Pays-Bas vendredi.

Par Thibaut Goetz

Luc Holtz l’a répété à qui veut l’entendre, il possède une grande confiance en ses jeunes pousses qui vont affronter l’Albanie ce dimanche soir au Barthel. Si les absences d’Aurélien Joachim, Daniel Da Mota étaient déjà actées, celle de Mario Mutsch ne faisait pas partie du scénario imaginé par le staff de la sélection. Qu’à cela ne tienne, les jeunes ont les dents longues et comptent bien saisir leur chance, face à une Albanie peu fringante lors de ses dernières sorties (série en cours de quatre défaites dont une à domicile contre Israël).

Avec une moyenne d’âge qui devrait se situer aux alentours des 22 ans, le onze de départ luxembourgeois va présenter un inéluctable déficit d’expérience, face à une Albanie dont la plupart des titulaires évoluent dans les grands championnats européens, et notamment en Serie A avec Hysaj et Memushaj.

Gérer les moments faibles

Sur un plan tactique, Luc Holtz a insisté sur l’importance de mettre du rythme dans le jeu et les transmissions, face à une Albanie plus connue pour sa robustesse que pour son jeu flamboyant et qui évolue traditionnellement avec un bloc assez bas. La sélection entraînée par l’Italien De Blasi a également besoin de se rassurer avant de retrouver Israël pour un match qui ressemble à une dernière chance d’espérer accrocher la troisième place du groupe G derrière les intouchables Espagnols et Italiens.

Au niveau de l’équipe qui devrait être alignée ce dimanche on pourrait retrouver un Vincent Thill dans une position plus basse dans l’entrejeu aux côtés de Chris Martins, si l’on en croit la mise en place effectuée lors de l’entraînement de vendredi sur la pelouse du stade national. Quant à la charnière centrale elle devrait être constituée de Tim Hall et de Chris Philipps.

L’équipe probable: Schon; Jans, Philipps, Hall, Malget; Martins, Gerson; Bensi, V. Thill, S. Thill; Turpel.

Les cadres

LUXEMBOURG

Gardiens: Ralph Schon (Strassen/3 sélections/0 but), Emanuel Cabral (Fola/0), Valentin Roulez (Mondercange/0).

Défenseurs: Maxime Chanot (New York City FC/USA/23/2), Ricardo Delgado (Jeunesse/8/0), Tim Hall (Elversberg/ALL/1/0), Mathias Jänisch (Differdange/45/1), Laurent Jans (Waasland-Beveren/BEL/37/0), Enes Mahmutovic (Fola/2/0), Kevin Malget (F91/18/0), Christopher Martins (Lyon/FRA/19/0), Aldin Skenderovic (Titus Pétange/0), Eric Veiga (Brunswick/ALL/2/0).

Milieux: Florian Bohnert (Schalke 04/ALL/8/1), Jan Ostrowski (Eintracht Francfort/ALL/0), Chris Philipps (Metz/FRA/38/0), Gerson Rodrigues (Fola/2/0), Sébastien Thill (Niederkorn/7/1), Vincent Thill (Metz/FRA/7/1).

Attaquants: Stefano Bensi (Fola/39/4), Maurice Deville (FSV Francfort/ALL/33/3), David Turpel (F91/25/1).

ALBANIE

Gardiens: Alban Hoxha (FK Partizani/3/0), Orges Shehi (KF Skenderbeu/6/0), Thomas Strakosha (Lazio Rome/ITA/2/0).

Défenseurs: Naser Aliji (Kaiserslautern/ALL/7/0), Berat Djimsiti (Torino/ITA/11/1), Elseid Hysaj (Naples/ITA/29/0), Mergim Mavraj (Hambourg SV/ALL/34/3), Frederic Veseli (Empoli/ITA/6/0).

Milieux: Amir Abrashi (Fribourg/ALL/ 24/0), Migjen Basha (Bari/ITA/24/3), Ergys Kaçe (PAOK Salonique/GRE/18/2), Burim Kukeli (FC Zurich/SUI/23/0), Ermir Lenjani (Rennes/FRA/ 23/3), Andi Lila (PAS Giannina/GRE/62/0), Ledian Memushaj (Pescara/ITA/21/0), Odise Roshi (Terek Grozny/RUS/ 40/1).

Attaquants: Sokol Cikalleshi (Akhisar/TUR/23/2), Eros Grezda (NK Lokomotiva/CRO/1/0), Jahmir Hyka (San José/USA/ 43/2), Liridon Latifi (KF Skenderbeu/2/0), Azdren Llullaku (FC Astana/KAZ/3/0), Armando Sadiku (Lugano/SUI/ 25/7).

Arbitres: MM. Timothy Marshall, Richard Storey, David Anderson (IRLN).