Luna Oberkorn: le tandem Philippe-Marette s'arrête là

Christophe NADIN Cédric Philippe et Guillaume Marette n'entraîneront plus le Luna Oberkorn la saison prochaine. Le comité du club de Division 2 n'a pas souhaité renouveler le contrat de son binôme français et se donne le temps de la réflexion pour envisager la suite.

C'est la seconde saison consécutive que le club décide de changer d'orientation en fin d'exercice. Il y a un an, c'est Frédéric Di Biase qui quittait ses fonctions d'entraîneur.



Le Luna Oberkorn est actuellement sixième en série 2 avec 40 points. Avec un concours de circonstances favorables, il pourrait encore se mêler à la course à la troisième place.