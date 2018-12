Finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie et vainqueur de la Ligue des champions avec son club, le Real Madrid en 2018, le milieu de terrain croate Luka Modric (33 ans) a décroché ce lundi le Ballon d'Or, mettant un terme à dix ans d'hégémonie du duo Cristiano Ronaldo - Lionel Messi.

Sport 3 min.

Luka Modric remporte le 63e Ballon d'Or

Jean-François COLIN La Norvégienne Ada Hegerberg a reçu le premier Ballon d'Or féminin

Finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie et vainqueur de la Ligue des champions avec son club, le Real Madrid en 2018, le milieu de terrain croate Luka Modric (33 ans) a décroché pour la première fois de sa carrière ce lundi le Ballon d'Or, mettant un terme à dix ans d'hégémonie du duo Cristiano Ronaldo - Lionel Messi.

Modric (753 points) a devancé dans les votes des journalistes le Portugais Cristiano Ronaldo (33 ans), tenant du trophée et quintuple lauréat, qui a récolté 476 points, et l'attaquant français de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann (27 ans, 414 points), champion du monde et troisième.

Cinq fois vainqueur en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, l'Argentin Lionel Messi, absent du podium pour la première fois depuis 2006, apparaît à la cinquième place, derrière le jeune attaquant français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (19 ans), qui a par ailleurs reçu le Trophée Kopa, désignant le meilleur joueur de moins de 21 ans en 2018. Seul défenseur présent dans le Top 10, le Français du Real Madrid, Raphael Varane se classe septième.

Enfin, les Belges, troisièmes du Mondial russe, Eden Hazard et Kevin De Bruyne se suivent dans la hiérarchie, aux huitième et neuvième places.

Par ailleurs, c'est la Norvégienne Ada Hegerberg qui a remporté le premier Ballon d'Or féminin. Elle défend les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Celle qui a notamment remporté trois Ligues des champions avec l'OL, avait déjà été élue joueuse de la saison écoulée en 2016 par l'UEFA.



La Norvégienne Ada Hegerberg brandit le premier Ballon d'Or féminin Photo: AFP

Le classement 2018 complet



1. Luka Modric (Real Madrid/CRO) 753 points



2. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/POR) 476



3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid/FRA) 414



4. Kylian Mbappé (Paris SG/FRA) 347



5. Lionel Messi (FC Barcelone/ARG) 280



6. Mohamed Salah (Liverpool FC/EGY) 188



7. Raphael Varane (Real Madrid/FRA) 121



8. Eden Hazard (Chelsea FC/BEL) 119



9. Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL) 29



10. Harry Kane (Tottenham Hotspur/ANG) 25



11. N'Golo Kanté (Chelsea FC/FRA)

12. Neymar Junior (FC Barcelone/BRA)

13. Luis Suarez (FC Barcelone/URU)

14. Thibaut Courtois (Chelsea FC/BEL)

15. Paul Pogba (Manchester United/FRA)



16. Sergio Aguero (Manchester City/ARG)



17. Gareth Bale (Real Madrid/WAL)



. Karim Benzema (Real Madrid/FRA)



19. Roberto Firmino (Liverpool FC/BRA)



. Sergio Ramos (Real Madrid/ESP)



. Ivan Rakitic (fc Barcelone/CRO)



22. Edinson Cavani (Paris SG/URU)



. Sadio Mané (Liverpool FC/SEN)



. Marcelo (Real Madrid/BRA)



25. Alisson Becker (AS Rome/Liverpool/BRA)



. Mario Mandzukic (Juventus Turin/CRO)



. Jan Oblak (Atlético Madrid/SVN)



28. Diego Godin (Atlético Madrid/URU)



29. Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/FRA)



. Isco (Real Madrid/ESP)