L'équipe de Johann Bourgadel qui s'en ira en fin de saison est à la peine. Le maintien n'est pas encore une affaire entendue. Le gardien Ludovic Corti tient un discours réaliste au lendemain de la défaite contre Wiltz (1-2). L'optimisme est de mise.

Sport 2 min.

Ludovic Corti (Junglinster): «On joue comme on s'entraîne»

L'équipe de Johann Bourgadel qui s'en ira en fin de saison est à la peine. Le maintien n'est pas encore une affaire entendue. Le gardien Ludovic Corti tient un discours réaliste au lendemain de la défaite contre Wiltz (1-2). L'optimisme est de mise.

Ludovic, Rayane Laouira a la chance d'égaliser dans les arrêts de jeu. Wiltz remet la balle en jeu et… inscrit le but de la victoire! Comment une telle errance défensive est-elle possible?

Mon vis-à-vis Crahay se troue. N'empêche, Rayane à qui on ne peut jeter la pierre tant son rôle est ingrat, compliqué en recevant si peu de ballons exploitables a le mérite d'être attentif et, ensuite, de faire le travail. Ce but lui fera un bien fou pour son moral. Concéder le 2-1 dans la foulée est une faute professionnelle. L'entraîneur Bourgadel avait mis en garde le groupe de rester concentré les minutes qui suivent un but. Je n'ai rien vu. On a eu 35% de possession du ballon. Wiltz joue le haut du classement, propose du jeu. Sa victoire est méritée.

Junglinster avance si peu depuis la reprise (5 points sur 21). En marquant deux… buts, comment espérer gagner et assurer le maintien?

Nous étions à +11 sur les deux barragistes et, désormais, ce n'est plus que +6. Je préfère être le chasseur que le chassé. On verra. Le bilan est pauvre. La spirale négative. Il reste à la briser. Tactiquement, on a changé de système. On gare le bus. Mes défenseurs sont héroïques et Husseyn Tebboub est l'exemple à suivre. Ils font face à tellement de vagues adverses que ne pas céder est vraiment difficile. Les absences de Chiche et d'Andres portent préjudice. Offensivement parlant, c'est le désert. Inutile de se chercher des excuses. Il y a douze mois pratiquement à la même époque, nous avions validé notre ticket pour monter en PH. Les derniers matches ont été disputés à un train de sénateur. L'histoire diffère car il y a le maintien à assurer mais, dans l'idée, le jeu n'est pas bon. On joue comme on s'entraîne. Si le coach propose des exercices avec de l'intensité, il y a du déchet technique. L'échauffement d'avant-match me laisse songeur: nous nous échauffons cinq minutes et nous étirons vingt. Wiltz, c'était le contraire. Si je ne changerai pour rien au monde l'équipe dans laquelle je joue, ce côté insouciant est une faiblesse. Mais si tout roule, tout roule.

L'entraîneur Bourgadel s’en ira en fin de saison. Le duo Joachim-Birsens prendra le relais. Cette annonce perturbe-t-elle le groupe? Un vent nouveau soufflera sur la Jeunesse. Serez-vous de l'aventure?

Cette nouvelle a trotté dans les têtes durant une semaine ou deux. Pas davantage. Monsieur Bourgadel a effectué du bon travail. La direction a choisi de nommer deux mentors de nationalité luxembourgeoise. Est-ce pour y amener davantage de rigueur? Un nouveau cycle est en marche, ce qui est compréhensible. La direction dirige. Les joueurs jouent… sous le regard des nouveaux coaches. C’est comme ça. Junglinster version 2018-2019 ne doit pas se voir plus beau qu'il n'est, manque de vécu mais a les armes pour reconduire son bail. Le Swift et l'US Esch arrivent. Tout point grappillé sera bon à prendre. Quant à mon avenir, mon téléphone chauffe. Je suis encore sous contrat pour une année. Pas question de m'en aller en laissant le club en D1.