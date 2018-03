Avant d'affronter le Monténégro ce vendredi (18h30) à Oberkorn, puis le Kazakhstan mardi à Astana avec la sélection U21 dans le cadre des éliminatoires de l'Euro Espoirs 2019, le milieu offensif de Virton, Lucas Prudhomme (18 ans) confie ses impressions et son ressenti. Rencontre avec un jeune aux jambes et à la tête bien faites.

Lucas Prudhomme (U21): «Très content que Manuel Cardoni continue»

Propos recueillis par Thibaut Goetz

Lucas, comment se déroule ce premier rassemblement de l’année 2018 chez les Espoirs?

Pour le moment tout se passe bien! Nous sommes rassemblés à Mondercange depuis lundi après-midi. On s’est entraîné lundi et encore mardi soir, tout le monde s’est retrouvé. Chacun est content, parce que cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu les copains. Bref, tout le monde est heureux.

Depuis un an, vous faites partie de ce cadre U21. Vous commencez à être un habitué, mais vous reste-t-il encore certaines marques à prendre, certains repères à trouver?

Je pense que les repères, on les trouve assez vite. S'il fallait mettre quatre sélections pour les trouver, on se serait posé des questions. On s’adapte assez vite dans ce groupe, il y a des gens plus anciens qui sont là aussi pour nous aider. Les nouveaux sont toujours très bien accueillis, il n’y a pas de problème avec cela.

Manuel Cardoni a été confirmé dans ses fonctions en fin d’année 2017. Etait-il selon vous le meilleur choix à faire de la part de la FLF?

Oui, c’était le meilleur choix, et le plus logique aussi. Quand on voit le travail qu’il abat, que ce soit avec les U19 ou les U21, je pense qu’on ne pouvait pas mieux trouver. Je suis très content que monsieur Cardoni continue avec nous.

Comment le décririez-vous?

C’est un entraîneur qui est proche de ses joueurs, il aime bien ce côté social, si on peut dire cela comme ça. Il parle avec nous, il essaye de tirer le meilleur de chacun, je pense que c’est ce côté affectif et social qui crée une bonne complicité et surtout un bon groupe. Je pense que le cadre vit très bien et monsieur Cardoni a une part de responsabilité, il arrive à créer cette harmonie au sein de l’équipe qui fait qu’on obtient des résultats. Au niveau de la méthode de travail, c’est un coach exigeant. Pour ma part, j’ai une excellente relation avec lui et c’est un plaisir de le retrouver en sélection.

Depuis un an, vos présences dans la sélection U21 ont-elles contribué à votre épanouissement et votre progression?

Oui, bien sûr, cela y contribue fortement. Quand on fait des déplacements à l’étranger, que ce soit n’importe où, là c’est au Kazakhstan cette fois-ci, ce sont toujours de belles expériences à vivre. Ces matches permettent de se frotter au monde professionnel, et c’est clair que cela aide à se développer.

Vendredi, le Monténégro se présente à Oberkorn. A quel type de rencontre il faut s’attendre face à ce pays de l'ex-Yougoslavie?



On sait que généralement, ces équipes de l’Est sont connues pour pratiquer un jeu dur sur l’homme. Il va falloir être costaud dans les duels, on sait à quoi s’attendre. Au niveau du football je ne connais pas trop cette équipe-là, mais on recevra tous les renseignements nécessaires en temps et en heure.

Quel regard portez-vous sur votre parcours jusqu'ici dans ce groupe 9 des qualifications pour l'Euro 2019?

Je pense que ce n'est pas trop mal, mais qu’on aurait pu revendiquer quelques points supplémentaires. Notamment contre le Kazakhstan à l’aller, un match qui nous reste en travers de la gorge, car la défaite (1-2, mais... transformée en 0-3 sur tapis vert) était évitable. Le nul aurait été plus logique. Lors de notre match à Niederkorn contre la Slovénie (1-1), deux points supplémentaires n’auraient pas été du vol non plus. Il y a aussi ce match contre la France à Esch, où nous menions 2-0... Si on nous avait dit avant qu’on aurait des regrets de ne pas avoir pris les trois points face aux Bleuets, on ne l'aurait pas cru. Mais au vu du déroulement de ce match (défaite 2-3, ndlr), un sentiment de frustration persiste, mais on regarde vers l’avant, on est focalisés sur les matches qui arrivent et on essaye de ne pas regarder en arrière.



Quelle est la marge de progression de ce groupe U21?

Je pense qu’elle est très grande, parce qu’on voit qu’à chaque match, il y a des joueurs de plus en plus jeunes dans le groupe, et ils ne font pas tache dans l’équipe. Ça fait plaisir à voir, et entre les plus jeunes et les plus expérimentés, il y a une harmonie, tout comme aussi entre ceux qui évoluent au Luxembourg et ceux qui jouent à l’étranger. On constate déjà cela chez les A, ce qui prouve que le Luxembourg avance.