Sport 2 min.

Luc Wirtgen (Leopard): «Au Ster ZLM Toer, tout dépendra de la météo»

Le frère cadet de Tom Wirtgen (Ago-Aquaservice), Luc vient d'entamer à l’âge de 19 ans sa première saison complète avec Leopard Pro Cycling. Avec l’équipe nationale de la FSCL, il a participé à ses premières classiques Espoirs (moins de 23 ans) et s'apprête à prendre part au Ster ZLM Toer aux Pays-Bas. Il nous parle également de ses objectifs pour cette saison.

Propos recueillis par Hugo Barthélemy

Luc, quel bilan tirez-vous de votre première campagne de classiques flamandes chez les Espoirs (Gand-Wevelgem et Tour des Flandres U23)?

Gand-Wevelgem s’est très bien passé, je suis satisfait de mon classement (25e place, ndlr) et j’ai toujours su bien me placer dans le mont Kemmel, qui était l’endroitcrucial de la course. Au Tour des Flandres j’ai eu beaucoup de malchance: au kilomètre 70, j’ai dû donner une de mes roues à mon frère (Tom Wirtgen) et ensuite, au moment de rentrer sur le peloton. j’ai été ralenti par deux chutes collectives. J’ai donc passé 20 kilomètres à rouler seul pour revenir sur le peloton. Ensuite, après le passage du Vieux Kwaremont, dans le Paterberg, je me suis retrouvé dans un deuxième groupe et j’ai crevé. Il y avait tellement de groupes éparpilllés que j’ai dû être dépanné par l’assistance neutre Shimano. Ce n’était vraiment pas le bon moment et mes chances de bien figurer étaient nulles suite à ces différents faits de course.

Ce samedi, vous participez au Ster ZLM Tour aux Pays-Bas. Quels sont vos objectifs sur cette épreuve que vous avez déjà courue l’an dernier?

Pour y avoir effectivement pris part en 2017, je peux dire que la course sera fortement influencée par la météo. Par exemple, l’an passé, il y avait énormément de vent, mais ce ne sera pas forcément le cas sur cette édition. De plus, le temps peut changer très vite dans cette région des Pays-Bas. Nous aurons une équipe très jeune, et très différente de celle alignée au Tour des Flandres: je serai au départ au côté de Pit et Misch Leyder, Tristan Parotta, Colin Heiderscheid et Ken Conter. Les objectifs de l’équipe ne sont pas encore vraiment connus, disons que tout dépendra des conditions météorologiques et du déroulement de la course.

Et au niveau de Leopard Pro Cycling, quels seront vos objectifs personnels cette saison?

J’essayerai surtout de faire une saison constante et de garder un bon niveau tout au long de l'année. Un des gros objectifs sera bien sûr la Flèche du Sud (9 - 13 mai, ndlr), car c’est important de bien figurer à domicile. Une autre course qui me convient bien est le Tour du Jura qui se déroulera les 21 et 22 avril. Mais je le répète, le plus gros objectif sera d’être constant tout au long de la saison.