Au ralenti en championnat, le FC Metz va concentrer ses efforts ce mardi (18h30) en accueillant Orléans en Coupe de France (8es de finale). Une parenthèse de choix avant d’aller défier le RC Lens samedi (24e journée de L2). L’ex-Grenat Luc Sonor (1979-1986) présente les débats.

Sport 4 min.

Luc Sonor: «J’aimerais que le FC Metz affronte le PSG en finale»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Luc, hormis le derby remporté face à l’ASNL (3-0), le FC Metz (1er, 49 points) n’a récolté que deux points lors des trois dernières journées de L2. Faut-il s’en inquiéter ?

Non, car les Messins possèdent une avance assez confortable sur Lorient (3e, 40). Mais, attention, il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers. Brest peut revenir sur Metz, tout comme Lorient. Même avec 15 points d’avance, il faudra continuer à gagner des matches. J’adore cette équipe messine, elle est parfaitement équilibrée et ce championnat de Ligue 2 est beau à voir. Il ne faudrait quand même pas que le FC Metz finisse au troisième rang et dispute ses matches de barrages face à Monaco car là, ce serait très délicat de rejoindre la Ligue 1.

Les Messins doivent faire face à une cadence effrénée en jouant tous les trois ou quatre jours: ont-ils les moyens de disputer cette Coupe de France?

Oui, il faut la jouer à fond. La Coupe de France fait partie des très beaux titres que tu peux remporter dans ta carrière. Ce n’est pas la peine d’aller s’imposer à Monaco (3-1, 16es de finale) si derrière tu ne mets pas tout en œuvre pour prendre le meilleur sur Orléans.

L’US Orléans peut-il raisonnablement inquiéter les Mosellans ce mardi soir?

Evoluer à Saint-Symphorien doit constituer un vrai plus pour les Messins. Je sais très bien qu’en coupe tu peux t’incliner contre une formation qui évolue en Nationale 2 ou 3 et ceci quel que soit son classement. Mais là, nous en sommes au stade des huitièmes de finale, le FC Metz a fait beaucoup d’efforts pour y arriver. Je ne veux pas faire injure aux Orléanais mais le FC Metz doit théoriquement passer cet obstacle pour se retrouver ensuite en quart de finale.

Quelle serait votre finale rêvée?

J’aimerais que le FC Metz affronte le PSG en finale. Les Parisiens sont les favoris de l’épreuve mais voir les Messins fouler la pelouse du Stade de France serait merveilleux. Les Mosellans «marchent sur l’eau» jusqu’à présent en championnat et s’offrir une telle confrontation les ferait encore progresser. J’ai eu la joie de remporter la Coupe de France à deux reprises (Monaco, 1991) et Metz (1984) et ce que tu ressens est extraordinaire quand ton capitaine soulève le trophée.

Justement, il y a presque 35 ans, le club grenat décrochait sa première Coupe de France face à Monaco (2-0 a.p., Hinschberger et Kurbos)…

Oui et je m’en souviens comme si c’était hier. La Lorraine était en crise et le FC Metz n’était pas bien portant. Nous n’étions plus payés depuis trois mois et pourtant nous continuions à nous battre sur le terrain. D’ailleurs, nous n’avions touché aucune prime après avoir remporté la Coupe de France. Je ne pense pas qu’aujourd’hui cela pourrait se faire.

Vous vivez à Paris. Y êtes-vous heureux?

Pas du tout. Moi, je rêve de revenir vivre à Metz qui est une ville magnifique et où les gens sont charmants. Je ne me plais pas à Paris, moi je suis un «provincial». Etre près de Carlo Molinari mon «papa» serait quelque chose de magnifique. Même si la météo y est souvent décriée, je donnerais beaucoup pour être messin.

Le Paris-Saint-Germain présente ce qui se fait de mieux en France. Allez-vous les voir jouer au Parc des Princes?

Jamais! Je n’aime pas cette équipe comme je n’apprécie pas lorsque les débats sont déséquilibrés et c’est le cas en championnat lorsque le PSG évolue chez lui. Cette finale entre le FC Metz et le PSG, je la souhaite et si tel était le cas je viendrais au Parc et je la suivrais en compagnie du kop messin avec le maillot grenat sur les épaules. Metz m’a tellement apporté, j’y ai vécu mes plus beaux moments et c’est là-bas que l’on m’a fait confiance pour la première fois. Ceci, je ne l’oublierai jamais.

L’avis de Vincent Hognon. Face à Orléans (12e de L2), l’adjoint de Frédéric Antonetti va devoir se passer de Cohade (suspendu) et Delaine (contracture). Rivière rejoint un groupe qui, cette saison, a battu Orléans à deux reprises en championnat (5-1 et 1-0).



«Nous sommes ravis du tirage car il nous permet d’évoluer à domicile. Après de nombreux déplacements depuis début janvier, cela nous permet d’éviter une fatigue supplémentaire. Nous connaissons parfaitement Orléans et c’est réciproque. Avoir la chance de pouvoir disputer un futur quart de finale de la Coupe de France n’est pas une chose commune, ce n’est pas rien. Nous allons donc tout faire pour nous qualifier. »