S'il sera logiquement concentré à 100% sur son équipe ce lundi soir, le sélectionneur Luc Holtz aura un oeil attentif dès le coup de sifflet final sur le résultat de l'autre match du groupe 2, qui oppose en même temps à Minsk la Biélorussie à la Moldavie, et qui décidera de la place des Roud Léiwen dans le groupe avant la dernière ligne droite de novembre.

Luc Holtz: «Premier ou deuxième du groupe lundi soir, j'ignore ce qui est le mieux»

Jean-François COLIN

Bien sûr, le Luxembourg ne peut rien envisager d'autre qu'un succès à domicile contre Saint-Marin, ce lundi (20h45). Mais, parallèlement au débat du stade Josy Barthel, se déroulera à la même heure une autre joute qui façonnera encore un peu plus précisément les contours du groupe 2 de la Division D en Ligue des Nations et impactera la place du Luxembourg: sur le gazon du spectaculaire Dinamo Stadium de Minsk, la Biélorussie et la Moldavie s'expliqueront dans un duel capital.

A l'aller, les deux nations de l'ex-URSS s'étaient quittées dos à dos sur un 0-0 à Chisinau. A mi-chemin dans le groupe 2, la Biélorussie est aujourd'hui première avec sept points et la Moldavie troisième, nantie de quatre unités. Entre les deux, le Luxembourg et ses six points.



C'est dire si les Roud Léiwen seront évidemment attentifs au résultat final, et au premier chef, le sélectionneur Luc Holtz. «Je suis et serai ce lundi soir entièrement focalisé sur notre match, car si nous battons Saint-Marin, alors cela veut dire que notre prochain match contre la Biélorussie sera d'office décisif.»



Certes, mais il est impossible de ne pas tenir compte du verdict de ce Biélorussie - Moldavie avant de se projeter sur le sprint final de novembre. «Si ce match se solde par un nul ou un succès moldave, alors nous reprenons les commandes du groupe... en cas de victoire face à Saint-Marin. Je ne sais pas si c'est mieux d'affronter la Biélorussie le 15 novembre en tant que premier ou deuxième du groupe. C'est sûr que tactiquement, on aborderait le match différemment si on peut se contenter d'un match nul, avec le risque de souffrir d'un manque de spontanéité dans le désir d'aller vers l'avant», explique Luc Holtz.

Les choses sont assez simples, en tablant bien sûr sur une victoire luxembourgeoise ce lundi: un succès biélorusse éliminerait de facto la Moldavie et le match Luxembourg - Biélorussie du 15 novembre serait alors la véritable finale du groupe 2, avec l'obligation pour les Roud Léiwen de l'emporter. Un partage à Minsk placerait le Luxembourg en tête avec un point de mieux que la Biélorussie, alors qu'avec cinq points, la Moldavie serait (très) mal embarquée mais n'aurait pas tout à fait dit son dernier mot. Enfin, le cas de figure le plus alambiqué est celui d'une victoire moldave: Catalin Carp et ses coéquipiers rejoindraient alors la Biélorussie avec sept points, à deux longueurs du Luxembourg. Une sacrée redistribution des cartes...

Rappelons que deux équipes à égalité de points au final sont d'abord départagées à l'aune de leurs confrontations directes, avant que n'intervienne la différence de buts générale, et que seule la première place du groupe offre une promotion en Division C et une qualification pour les demi-finales de la Division D, avec en vue, un ticket pour la phase finale de l'Euro 2020.