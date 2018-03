Détendu, Luc Holtz a préfacé le match contre l'Autriche en mettant en garde son équipe face à un adversaire autrichien qui présente beaucoup plus d'arguments que Malte. Le sélectionneur espère poursuivre une série qui prend de l'épaisseur.

Luc Holtz: «Plus d'un an que l'on n'a plus perdu à domicile»

Dernier entraînement avant le match contre l'Autriche ce mardi à 20h30 au stade Josy Barthel, la séance de ce lundi à Lipperscheid a légèrement levé le voile sur le contenu de la rencontre avec probablement un retour à quatre défenseurs. Luc Holtz déplore quelques bobos (C. Martins, Philipps, ...) mais rien de compromettant.



Luc Holtz, vous restez sur une série de trois matches sans défaite. Cela commence à trotter dans les têtes?

La dernière défaite sur le sol luxembourgeois remonte au match contre le Cap-Vert en mars 2017. Plus d'un an, ça commence à compter. Je veux que ça tienne encore même si je sais que ça se terminera un jour. Mais je n'en ai pas parlé au groupe.

La victoire à Malte a fait du bien au groupe. Contribuera-t-elle à rendre encore plus glamour la sélection aux yeux du public luxembourgeois?

Quand je me déplace à l'étranger, je me rends compte que l'image de notre sélection a changé. En mieux. J'espère que c'est le cas ici aussi. Je sais que les clubs de Bundesliga ont plus de supporters luxembourgeois que la sélection mais on fait tout pour améliorer notre image. Le nouveau stade contribuera aussi à ce renouveau. Je crois qu'on est le dernier pays au monde où les entraîneurs sont assis sur des chaises de camping. En tout cas, nous aurons besoin d'un douzième homme pour la Ligue des Nations.

Y a-t-il des joueurs que vous souhaitez voir évoluer dans un contexte international comme le match face à l'Autriche le propose ou votre photographie est bien arrêtée?

J'ai une idée bien précise de la qualité de mon groupe. J'aurais souhaité voir certains jeunes à l'oeuvre mais pour diverses raisons, ils ne sont pas encore à niveau. Jan Ostrowski par exemple est de retour de blessure. Il lui manque deux mois pour être au top même si sa progression est visible. Les garçons devront désormais bosser dans leur club pour être prêts fin mai. C'est aussi la raison pour laquelle je bouge beaucoup à l'étranger pour les voir.