Luc Holtz entamera jeudi, à Trnava, sa dixième campagne de qualification d’un tournoi majeur à la tête de la sélection luxembourgeoise.

Luc Holtz: «J’ai encore le feu sacré»

Luc, cette campagne sera-t-elle votre dernière à la tête de la sélection?



Je ne pense pas à ça. On ne sait pas quelle orientation elle va prendre. On peut sortir avec deux ou trois points comme on peut en compter 15 au terme des 10 matchs. Tout est possible. Je n’ai jamais voulu un contrat à longue durée car si ça ne colle plus avec les joueurs, j’arrêterai. Mais aujourd’hui, ma concentration se porte vers la campagne. On verra le reste plus tard. J’aurai 54 ans pendant cette qualification. Peut-être que ce sera l’âge de la retraite (rires). Non, à cet âge-là, on commence à réfléchir… Mais j’ai encore le feu sacré. Je veux encore entraîner.

J’aurais préféré débuter par un match à domicile plutôt que d’aller en Slovaquie avant de recevoir le Portugal.

Votre équipe se retrouve dans un Groupe J promis au Portugal. Quelle hiérarchie établissez-vous?

Je considère le Portugal un cran au-dessus de tout le monde et le Liechtenstein un peu en dessous mais entre ces deux nations, ça se joue à pas grand-chose. La Bosnie-Herzégovine et la Slovaquie semblent les mieux armées pour se disputer la deuxième place puis l’Islande et le Luxembourg sont un petit cran en dessous. C’est l’idée que je me fais de ce groupe, mais une hiérarchie est faite pour être bousculée et c’est là notre objectif.

Le calendrier vous convient-il?

J’aurais préféré débuter par un match à domicile plutôt que d’aller en Slovaquie avant de recevoir le Portugal. On pourrait sortir de ces deux rencontres sans point. Et là, il ne faut pas baisser les bras car il faudra prendre ensuite des points à domicile avec l’aide de notre public. C’est toujours plus délicat de jouer à l’extérieur. Sans oublier la VAR qui a tendance à devenir plus décisive que les joueurs.

Viser les résultats, ça se fait sur une courte période. Mais si tu veux développer quelque chose, il faut voir au-delà.

C’est une catastrophe quand on voit ce qui s’est passé en Ligue des champions à Manchester City avec le penalty sifflé contre Leipzig. C’est au-delà du ridicule. C’est extrêmement grave! Et je ne parle même pas de la faute du gardien non sifflée qui méritait un coup franc et au minimum un carton jaune. A ce moment-là, c’était toujours 0-0. Le penalty sifflé contre Leandro (Barreiro) à Berlin le week-end précédent était aussi un non-sens.

L’un ne va pas sans l’autre, mais visez-vous davantage une place bien précise dans ce Groupe J au terme de la campagne ou un nombre de points à atteindre?

Je raisonne en termes de performance. Comment on défend, comment on ressort un ballon, comment on opère dans les derniers mètres. Je veux qu’on améliore tout ça. Et le résultat est la conclusion de la performance. C’est comme ça que je fonctionne depuis toujours et je ne changerai plus. Viser les résultats, ça se fait sur une courte période. Mais si tu veux développer quelque chose, il faut voir au-delà.

Le développement des joueurs et de l’équipe est au-dessus de ça même si un entraîneur ne survit pas à des mois sans résultat. Si je dois choisir entre la place et les points, je prends les points. On en a pris 11 en Ligue des Nations. Je veux battre ce record. Est-on capable de le faire? Il faudra un alignement des planètes avec un groupe au complet tout au long de la campagne, un peu de réussite et des décisions arbitrales qui ne vont pas en notre défaveur. Chaque détail aura son importance mais oui, on est capable de le faire.

J’ai toujours l’intention de mettre en place un système pour contrarier au mieux l’adversaire.

Vous avez testé deux animations différentes lors de vos dernières sorties amicales face à la Bulgarie et contre la Hongrie. Avez-vous l’intention de choisir définitivement un schéma de jeu ou comptez-vous vous adapter selon l’adversaire?

J’ai toujours l’intention de mettre en place un système pour contrarier au mieux l’adversaire. C’est pour ça que j’en ai testé deux en novembre dernier. On doit être capable aussi d’en changer pendant un match. Mais j’ai moins envie de parler de système aujourd’hui car ça change déjà en fonction de la possession ou non du ballon. C’est la philosophie que l’on met en place qui est le plus important.

On retrouve trois talents indiscutables au cœur du jeu en ce début de campagne avec Leandro Barreira, Christopher Martins et Mathias Olesen. Comment envisagez-vous cette cohabitation sur le terrain?

Les bons joueurs peuvent toujours cohabiter sur un terrain. Il faut juste trouver la bonne animation et un positionnement dans lequel ils se sentent à l’aise sinon ça ne profitera ni au joueur ni à l’équipe. Je prends un maximum d’informations sur ce qu’on leur demande dans leur club. «Kiki» joue dans une position plus excentrée à Moscou.

Je lui en ai parlé mais il préfère bien sûr une place plus axiale. Baumgart demande souvent à Mathias de jouer assez avancé de manière à exercer le pressing sur le n°6 adverse. Il est intéressant athlétiquement. Et Leandro est de plus en plus efficace dans les 16m adverses. On va essayer de trouver l’équilibre idéal pour les faire évoluer ensemble. Si on peut se permettre le luxe d’en mettre un sur le banc, ça signifiera qu’on a encore franchi un palier mais on n’en est pas encore là!

