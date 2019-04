Après la correction enregistrée au Fola (0-7), Sven Loscheider avait annoncé à ses joueurs qu'il donnait sa démission. Malgré les efforts de son président pour le retenir, l'entraîneur de Rumelange n'est pas revenu sur sa décision.

Loscheider n'est pas revenu sur sa démission à Rumelange

Après la correction enregistrée au Fola (0-7), Sven Loscheider avait annoncé à ses joueurs qu'il donnait sa démission. Malgré les efforts de son président pour le retenir, l'entraîneur de Rumelange n'est pas revenu sur sa décision.

(DH). - Le lourd revers enregistré au Fola (0-7), dimanche, lors de la 20e journée de BGL Ligue a laissé la lanterne rouge du championnat sans entraîneur. A l'issue de la rencontre, Sven Loscheider avait indiqué que c'était là son dernier match en tant qu'entraîneur de l'US Rumelange.

Le technicien de 33 ans, qui avait pris l'équipe en main au mois de juillet 2017 et qui l'avait fait monter dans l'élite, n'est pas revenu sur sa décision malgré les efforts consentis par Gérard Jeitz, son président, pour le conserver.

A six journées du terme du championnat, et avec six points de retard sur le barragiste Hostert, le président Jeitz doit trouver un successeur à l'ancien entraîneur de l'Académie de Dudelange pour essayer de terminer la saison au mieux.

Après une journée de repos ce lundi, les entraînements du groupe rumelangeois reprennent mardi. Mais avec qui?

Affaire à suivre.