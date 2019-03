Sélectionné par Manuel Cardoni pour le match en Irlande dans le cadre des qualifications de l'Euro Espoirs, Loris Tinelli (20 ans) aspire à se rappeler au bon souvenir de tous. Après trois saisons à Anderlecht (U17-U19-U21), le milieu de terrain se retrouve sur une voie de garage à Virton. «Je ne m’y attendais pas.»

Loris Tinelli: «La larme quand Manuel Cardoni m'a téléphoné»

Avant Irlande - Luxembourg (ce dimanche à 17h)

Par Vincent Lommel

Sélectionné par Manuel Cardoni pour le match en Irlande dans le cadre des qualifications de l'Euro Espoirs, Loris Tinelli (20 ans) aspire à se rappeler au bon souvenir de tous. Après trois saisons à Anderlecht (U17-U19-U21), le milieu de terrain se retrouve sur une voie de garage à Virton. «Je ne m’y attendais pas.»

Transfert à Virton: «Le club est ambitieux. C’était une opportunité à saisir»

«Avec Dwayn Holter (ex-Differdange), on a signé l'été dernier. Je venais de passer trois ans à Anderlecht. Mon contrat n'avait pas été renouvelé… alors qu’il devait l'être. Les dirigeants virtonais nourrissent un projet ambitieux qui, entre autres, est de monter en D1B (l’équivalent de la D2). Sous la houlette de Marc Grosjean, en dépit d’un effectif pléthorique (30 joueurs), la préparation estivale se déroulait bien. Malheureusement, une blessure au genou (ménisque) a contrarié mes plans dès la mi-août. J’ai été absent un bon mois. De retour aux affaires, l’entraîneur a été démis de ses fonctions (vers la fin octobre). Monsieur Grosjean m’aurait donné ma chance, j’en suis certain. Il m’octroyait sa confiance. Son successeur, le Flandrien David Gevaert, ne comptait aucunement sur moi. J’étais dégoûté du football.»



Versé dans le noyau B à la reprise en janvier: «Je suis tombé des nues»

«Au mercato hivernal, le club voulait me prêter. Il y a eu des offres de clubs luxembourgeois…mais il était exclu de revenir au pays. Etait-ce un bon ou un mauvais choix? Je ne sais pas. N'ayant reçu aucune nouvelle (via e-mail de la direction) pour participer au stage en Espagne (à San Pedro del Pinatar), je me suis douté qu’on ne comptait plus sur mes services. Pourtant, avant la trêve, j’avais eu une réunion avec le directeur sportif Sébastien Grandjean et l’entraîneur David Gevaert. Ils m’avaient demandé d’être patient. Tout ça pour ça. Ma déception était énorme. Je m'entraîne avec le noyau B lundi, mardi et jeudi soir. Le match a lieu le vendredi - l’équipe, renforcée par 4 ou 5 éléments du noyau A, est première au classement. Le mercredi, en compagnie du préparateur physique William Salvadori, on a une séance. Je m’entretiens aussi de mon côté. Je suis en pleine forme.»

Exit Gevaert, bonjour Samuel Petit: «J'ai provoqué une réunion»

«Pour évoquer ma situation suite au limogeage de monsieur Gevaert, j’ai téléphoné à monsieur Grandjean. Une discussion a eu lieu en compagnie du nouveau coach, Samuel Petit - responsable de l’Académie des jeunes et T3 - il y a trois semaines. Pourrais-je réintégrer le noyau A? Je ne sais pas. Il m’a demandé de m’entraîner sérieusement, d’afficher la mentalité ad hoc et d’adopter la meilleure attitude possible. C'est ce que je fais. J’attends de ses nouvelles - vu les résultats insuffisants de l’équipe A, le directeur sportif Sébastien Grandjean a été poussé vers la sortie et a remis sa démission mercredi. A défaut de porter le maillot de l'équipe A et d'avoir des contacts avec les joueurs, j’assiste à chaque match à domicile. J'encourage mes collègues. Je suis le premier supporter de Virton.»

La suite de sa carrière: «Se mettre à table et discuter»

«J’ai signé un contrat d’une durée de deux ans + une année en option. Serais-je toujours là la saison prochaine? Va-t-on compter sur moi? Aucune idée. Le souhait est de faire le meilleur choix possible. Je dois jouer. Virton ne veut pas me «casser» ni me mettre des bâtons dans les roues. On verra.»

La convocation en U21: «Une bouffée d’oxygène»

«Le sélectionneur Manuel Cardoni avait pris de mes nouvelles au mois de novembre. Il s'informe dès que possible. Lorsqu'il m'a appelé pour me convoquer avec la sélection U21 et le rassemblement à Junglinster lundi soir, croyez-moi ou pas, j’en ai presque eu la larme à l’oeil. Mes efforts étaient récompensés. Vu mon quotidien à Virton, cette convocation constitue une bouffée d’oxygène. Les joueurs nés en 1996 et 1997 sont partis. Je connais très peu les 1998 et les 1999. J'apprends à connaître mes coéquipiers. Mon souhait est de ne pas décevoir, d’essayer d’être décisif comme ce fut le cas lors de mes apparitions précédentes sous la tunique nationale. Je suis motivé à 200%.»