Vainqueur 1-3 sur les terres de Bastendorf, Lorentzweiler remonte au classement de la série 1 alors que les locaux sont dans la tourmente et héritent de la lanterne rouge. En série 2, le Berdenia Berbourg s’impose 0-2 sur le terrain de Remich-Bous pour la première de Freitas en championnat.

Sport 15 4 min.

Lorentzweiler enfonce le clou, Berbourg stoppe l’hémorragie

Gros plan sur la 5e journée en Division 1

Vainqueur 1-3 sur les terres de Bastendorf, Lorentzweiler remonte au classement de la série 1 alors que les locaux sont dans la tourmente et héritent de la lanterne rouge. En série 2, le Berdenia Berbourg s’impose 0-2 sur le terrain de Remich-Bous pour la première de Freitas en championnat.



Par Andy Foyen

Bastendorf dans le rouge

Le duel entre Bastendorf et Lorentzweiler s’annonçait déséquilibré à la base. Les locaux restaient sur deux défaites douloureuses tandis que les visiteurs étaient parvenus à lancer la machine et remontaient de manière fulgurante dans le classement. La tendance s'est confirmée après 90 minutes avec la victoire 1-3 du FCL. «On a réussi à débloquer la situation sur phase arrêtée. On a ensuite marqué le troisième but avant de tomber dans un excès de confiance», avouait Filipe Vila Verde.



15 Amine Sabanadzovic et Christophe Quiring fêtent la victoire de Lorenzweiler sur Bastendorf 3-1. Photo: Hans Krämer

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Amine Sabanadzovic et Christophe Quiring fêtent la victoire de Lorenzweiler sur Bastendorf 3-1. Photo: Hans Krämer David Lorang (Bastendorf) tente de stopper Ben Funk (Lorenzweiler). Photo: Hans Krämer Danny Lago Botelho et Bastendorf ne comptent que trois points après cinq journées de compétition. Photo: Hans Krämer Daniel Oliveira Cacao prend le meilleur sur Marco Simoes Rodrigues mais au final, c'est Lorenzweiler qui a dominé Bastendorf. Photo: Hans Krämer Ben Funk dégage le ballon malgré la présence de David Lorang. Photo: Hans Krämer Le coach de Lorenzweiler Filipe Vila Verde. Photo: Hans Krämer Bobby Mendes tente de s'imposer malgré la présence d'Amine Sabanadzovic et Daniel Brandao. Photo: Hans Krämer Mike Do Rio Silvano à la relance pour Bastendorf. Photo: Hans Krämer Daniel Cacao (Bastendorf) en équilibre instable. Photo: Hans Krämer Mike Do Rio Silvano arrêté fautivement par la défense de Lorentzweiler. Photo: Hans Krämer Richard Garcia Miranda da Silva sanctionné pour son intervention fautive. Photo: Hans Krämer Mike Do Rio Silvano (Bastendorf). Photo: Hans Krämer David Lorang (Bastendorf) dégage le cuir sous la pression de Ben Funk. Photo: Hans Krämer L'entraîneur de Bastendorf Maurice Meyer. Photo: Hans Krämer Les joueurs de Lorenzweiler savourent leur succès avec leurs suppoerters. Photo: Hans Krämer

Lorentzweiler compte désormais 9 points, soit un de moins qu’Useldange, Steinsel et Medernach, tous trois vainqueurs cette semaine (contre respectivement Lintgen, Steinfort et Kehlen). Le FF Norden, leader avant cette journée, dégringole à la septième place à la suite de sa défaite sur le gazon de Schieren, 4-1. Mertzig, de son côté, cède la lanterne rouge à Bastendorf, grâce à un penalty victorieux de Gasper dans les ultimes instants (1-1 à l’USBC).



Soulagement pour Berbourg

Les deux dernières semaines ont été mouvementées pour le Berdenia: une défaite en semaine contre Mensdorf puis la tête de Zöllner est tombée avant la réception de la Jeunesse en Coupe de Luxembourg. Galvanisés par leur prestation contre les Eschois (battus lors des prolongations), les joueurs de Berbourg ont obtenu leur première victoire de la saison à Remich-Bous grâce à deux buts de Daniel Contrino, particulièrement bien inspiré.

«On doit danser avec les poupées qu’on a. On a changé notre dispositif: maintenant on défend en bloc et on laisse parler nos atouts en reconversion», expliquait le nouveau T1 de Berbourg Alberto Freitas.

Même constat pour le Red Black Egalité, victorieux dans les dernières secondes face à Bettembourg. Grevenmacher n’a pas tremblé et s’impose sur le plus petit des scores contre Sanem. Le sans-faute continue pour les Mosellans qui comptent 2 points d’avance sur Mondercange au classement. Après trois rencontres sans victoire, Weiler-la-Tour est parvenu à émerger à Kayl-Tétange sur le score de 4-3.



Ils ont dit



João Pereira (Entraîneur Berdof-Consdorf): «C'était un bon match avec deux équipes très fair-play. On méritait plus la victoire que Mertzig. On a eu des occasions qu’on n’a pas mises au fond. Après, le but égalisateur fait vraiment mal parce qu’il n’y avait pas de penalty. Il n’y avait pas faute et en plus, il n’était pas dans le rectangle.» USBC - Mertzig 1-1

Andy Schumann (Entraîneur Äischdall): «0-0 à la mi-temps. En deuxième période, on a eu du mal. Mersch était clairement plus agressif. On est quand même parvenu à marquer et on a encore eu l’une ou l’autre opportunité. On a tremblé jusqu’au bout pour repartir avec les trois points.» Mersch - Äischdall 0-1

João Pereira (Entraîneur FC Red Black Egalité 07): «Bettembourg ne nous a pas laissé beaucoup d’espace. On était mené sur penalty, on a égalisé et, pour finir, on a marqué le 2-1 aussi sur penalty. Ce n’était pas un beau match à voir. Mais le plus important, ce sont les trois points.» Red Black - Bettembourg 2-1

Georges Braganca (Directeur sportif Sanem): «Selon moi, Grevenmacher était faible. Leur but est tombé sur un corner. Une tête, deux têtes et puis la balle est au fond. A part cela, Grevenmacher n’avait aucune véritable occasion. Nous avons eu des possibilités de but mais nous n'avons pas su les mettre au fond.» Grevenmacher - Sanem 1-0

Les Chiffres

8 – C’est le nombre d’équipes se tenant en trois points en série 1. Cette statistique improbable montre à quel point le niveau y est homogène. De Useldange à Kehlen, ces 8 équipes peuvent revendiquer le leadership à l'issue du week-end prochain.

6 – C’est le nombre de buts tombés dans les arrêts de jeu durant les rencontres de cette 5e journée en série 2. Avec trois des quatre buts tombés en fin de match, l'affrontement entre Aspelt et l’ASL Porto a été le plus indécis (2-2 score final).

La rencontre à suivre

Berbourg - Grevenmacher sera l’affiche à suivre. Ce derby a tous les ingrédients qu’il faut pour être explosif! D’un côté, on aura une équipe locale qui prend petit à petit confiance et qui n’aura rien à perdre, tandis que de l’autre, on retrouvera le leader de la série qui n’a pas concédé le moindre point en cours de route jusqu’ici. L’avantage sur le papier appartient au CSG, mais une surprise n’est pas à exclure de la part des locaux.

Classement de la série 1

Classement de la série 2