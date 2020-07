Le businessman luxembourgeois rachète le club de Mouscron, voisin de Lille, dont il occupe la présidence. Le projet principal consiste à «faire de l'Excelsior une plateforme pour jeunes talents belges».

Sport 2 min.

Lopez appose sa griffe sur la Division 1A belge

Le businessman luxembourgeois rachète le club de Mouscron, voisin de Lille, dont il occupe la présidence. Le projet principal consiste à «faire de l'Excelsior une plateforme pour jeunes talents belges».

(JFC) - Après le Luxembourg (Fola Esch), la France (Lille OSC) et le Portugal (Boavista Porto), voici la Belgique et le Royal Excelsior Mouscron! L'homme d'affaires luxembourgeois Gerard Lopez vient en effet de racheter le club frontalier, voisin de Lille, sociétaire de Division 1A belge. «Avoir un pied en Belgique, c'est formidable», a-t-il sobrement déclaré samedi lors de l'officialisation du rachat. «Au vu de la qualité de l'équipe nationale belge et de tous ses joueurs disséminés dans les meilleurs clubs de la planète, on ne peut que saluer le travail de formation accompli en Belgique», ajoute Lopez.

Son premier objectif est d'ancrer durablement le club de Mouscron au sein de l'élite belge, au point de jouer dans la moitié supérieure du tableau dès la deuxième saison. En outre, le Luxembourgeois déclare vouloir «faire de l’Excel Mouscron une plateforme pour jeunes talents belges» en s'appuyant sur le Futurosport, le très performant centre de formation mouscronnois. De plus, la coopération entre Lille et Mouscron sera intense dans la mesure où dès cette saison, une dizaine de jeunes joueurs sous contrat avec le LOSC viendront acquérir de l'expérience chez les Hurlus.

Gerard Lopez proche de racheter Boavista Après Lille et Mouscron, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois serait en passe d'acquérir le deuxième club de la ville de Porto. L'affaire serait bien engagée puisque le club qui évolue en première division portugaise aurait déjà touché un acompte d'un million d'euros.

Officiel seulement depuis samedi, le rachat était déjà dans les faits acté depuis plusieurs semaines. Il s'est concrétisé le 7 mai, lorsque l'Excelsior a obtenu in extremis le droit de participer à la Jupiler Pro League grâce à une lettre d'intention signée de Gérard Lopez. Ce dernier assurant son soutien logistique et financier (6 millions d'euros). Il venait de trouver un accord pour le rachat des parts de l'actionnaire majoritaire (94%) du club, le Thaïlandais Pairoj Piempongsant.

Pour rappel, Mouscron a appartenu à Lille entre 2012 et 2015 sous la présidence de Michel Seydoux. Mais en affirmant que «c'est moi qui reprends le club et non le LOSC», Gerard Lopez prouve que Mouscron conservera une «relative indépendance». Ainsi, le président, Patrick Declerck, et directeur général, Paul Allaerts resteront en place. Et pour démontrer que Mouscron ne sera pas «une simple extension de Lille», le propriétaire du LOSC prétend que cette indépendance sera identique au niveau de deux centres de formation. «J'aimerais bien scinder les deux projets», avoue-t-il.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.