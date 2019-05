Un choc londonien à Bakou, à plus de 4.000 kilomètres de la capitale anglaise. Entre les deux rivaux Chelsea et Arsenal, la finale de la Ligue Europa offre un duel électrique ce mercredi à 21h.

Sport 4 min.

Londres s'exporte à Bakou avec Chelsea - Arsenal

(AFP) - Avant le choc entre Liverpool et Tottenham en Ligue des champions, samedi à Madrid, la conquête anglaise de l'Europe débute par les steppes de l'Est. L'Azerbaïdjan va voir défiler deux drôles d'armées, moins intéressées par ses champs de pétrole qu'un trophée de plus dans leur collection

D'un côté, les Blues, troisièmes de Premier League, qui rêvent d'offrir un dernier sacre à leur général Eden Hazard, en partance pour le Real Madrid cet été, après sept campagnes fructueuses.



De l'autre, les Gunners qui, pour redorer leur blason jauni par la fin de l'ère Arsène Wenger, doivent s'imposer pour retrouver la C1, après avoir échoué en championnat à la cinquième place, à un point de leur objectif. A leur tête, Emery l'expert, vainqueur trois fois de l'épreuve avec Séville.



«Je ne pense pas seulement à moi. Je veux accomplir quelque chose d'important ici, et, c'est gagner un titre. Durant la compétition, nous avons ressenti que nous pouvions faire quelque chose d'important tous ensemble», a déclaré l'entraîneur espagnol mardi.



Un pari pour Emery



L'ex du PSG joue gros, car la pression sera du côté des Cannoniers, qu'une défaite condamnerait à une année supplémentaire de transition quand leurs rivaux de l'Ouest londonien ont déjà réussi leur saison, en assurant leur qualification pour la Ligue des champions par la voie du championnat. Mais un succès inscrirait le Basque dans la légende de sa formation.

A court terme, il permettrait aux Gunners de retrouver la Ligue des champions après deux ans d'absence. «La C1, c'est notre objectif. Nous savions que ça allait être difficile au début de la saison. Mais il nous reste encore une chance, ainsi que celui de remporter un titre. Nous sommes sur la bonne voie», a-t-il expliqué.



«Un club comme Arsenal doit être en Ligue des champions», a renchéri son milieu Granit Xhaka.



Revanchard après son expérience mitigée à Paris, Emery a retrouvé sa baguette magique en Ligue Europa, en transformant le duo Aubameyang-Lacazette en un monstre à deux têtes effrayant d'efficacité. Les deux attaquants ont marqué les huit derniers buts de leur équipe dans la compétition, permettant d'éliminer deux outsiders sérieux, Naples en quarts puis Valence en demies.

Alexandre Lacazette n'a pas été retenu en équipe de France, mais son duo avec Aubameyang fait des étincelles chez les Gunners. Photo: AFP

Il a régénéré un club abonné à la «lose» en Europe, avec pour seul titre la Coupe des coupes 1994. Après les finales perdues de C3 en 2000 et de C1 en 2006, Arsenal est de retour, et ses supporters, de Londres comme d'Asie, affluent à Bakou, attirés par cette ivresse trop rare.



Mais, comme dans le film de Jonathan Lynn, le voisin peut être le tueur. Au jeu de contre-attaque des Gunners, Maurizio Sarri oppose sa défense solide, la troisième d'Angleterre, et le meilleur buteur de la compétition, le Français Olivier Giroud (10 buts). Les fans des Rouges ont aussi en mémoire la cruelle élimination face aux Blues en quart de finale de la Ligue des champions 2004.



Incertitude pour Kanté



Surtout, l'entraîneur italien dispose d'un sniper de haut niveau avec Hazard: le Belge a terminé sa meilleure saison statistique (16 buts et 15 passes décisives en championnat) et rêve de remporter une seconde Ligue Europa, après 2013, avant de s'envoler pour le Real.



«Pour moi, une bonne saison, ce n'est pas marquer 40 buts, c'est gagner quelque chose à la fin. Je ne regarde pas seulement les statistiques», a balayé l'ancien Lillois.



Seule incertitude côté Chelsea, la présence de N'Golo Kanté, qui s'est blessé samedi à un genou.



«C'est du 50-50. Hier (lundi), c'était du 60-40 en faveur du non. Il allait un peu mieux ce matin», a expliqué Sarri. «Ce n'est pas vraiment une blessure sérieuse. Maintenant, le problème, c'est le temps. Nous avons trois, quatre jours pour qu'il puisse jouer.»

Eux manqueront à l'appel: beaucoup de supporters ont été refroidis par le prix du trajet à Bakou, qui accueillera quatre matches de l'Euro 2020, dont un quart de finale. Selon la presse anglaise, les deux clubs ont rendu la moitié des 12.000 places qui leur avaient été allouées, alimentant la polémique outre-Manche.



Le milieu arménien d'Arsenal Henrikh Mkhitaryan a lui décidé de ne pas faire le déplacement pour des raisons de sécurité, en raison des tensions diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et son pays natal. Londres paraît si loin...

Les compositions probables



CHELSEA: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso - Kovacic, Jorginho, Barkley - Pedro, Giroud, Hazard.

Entraîneur: Maurizio Sarri (ITA).

ARSENAL: Cech - Kolasinac, Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi, Maitland-Niles - Xhaka, Toreira - Aubameyang, Özil - Lacazett.

Entraîneur: Unai Emery (ESP).

Arbitre: Gianluca Rocchi (ITA).