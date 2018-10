Dans la catégorie Juniors (moins de 19 ans), Loïc Bettendorf domine son sujet avec trois victoires sur trois cyclo-cross disputés, et à chaque fois avec la manière, qui plus est, avec entre une et deux minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. Des résultats qui augurent une belle saison pour le coureur du Cycling Team Atertdaul.

Loïc Bettendorf: «Je vise le titre de champion national cette saison»

Dans la catégorie Juniors (moins de 19 ans), Loïc Bettendorf domine son sujet avec trois victoires sur trois cyclo-cross disputés, et à chaque fois avec la manière, qui plus est, avec entre une et deux minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. Des résultats qui augurent une belle saison pour le coureur du Cycling Team Atertdaul.

Propos recueillis par Hugo Barthelemy

Loïc, vous avez remporté les trois cyclo-cross auxquels vous avez participé cette saison. Vous attendiez-vous à un tel début de saison en fanfare?

Je m’attendais certes à pouvoir jouer les premiers rôles, et le principal objectif était de gagner à Brouch, mais l’emporter à Mersch et à Kayl, ça, ce ne n’est que du bonus!

Pour quelle raison visiez-vous spécifiquement l'épreuve de Brouch?

Si je visais Brouch, c’était pour marquer des points à la Skoda Cross Cup. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que c’est sur ce parcours que se dérouleront les championnats nationaux en fin de saison, le 13 janvier 2019.



Du coup, la Skoda Cross Cup est l’un de vos gros objectifs cette saison?

Cela dépendra de mes résultats. A la base, je fais surtout du cyclo-cross pour préparer ma saison sur route, mais si les bons résultats continuent à s’enchaîner, je défendrai bien sûr ma place de leader.

Au vu de vos très bon résultats en ce début de saison, ambitionnez-vous de participer à des cyclo-cross internationaux à l’étranger?

Le premier objectif sera le Grand Prix de l'ACC Contern, le dimanche 28 octobre, où je pourrai déjà me mesurer à des coureurs étrangers de très bon niveau. Ensuite, viendront les épreuves de Coupe du monde, où j’aimerais bien figurer. Pour l’instant, je n’ai pas prévu de participer à des compétitions à l’étranger, tel que le Superprestige, par exemple, mais je n’exclus pas de faire quelques piges à l’étranger; je verrai au cours de la saison...

Vous évoquiez le parcours de Brouch, qui servira de cadre aux Championnats nationaux le 13 janvier. Vous visez donc le maillot tricolore?

Un championnat national, c’est toujours spécial: on sait que si on l’emporte, partout où l’on courra plus tard, on portera les couleurs du Luxembourg. Ce serait donc une très grande fierté de pouvoir revêtir ce maillot, et donc oui, remporter le titre de champion national est mon objectif majeur de la saison.

Vous disiez aussi plus haut vouloir préparer votre saison sur route cet hiver dans les labourés. Vous êtes-vous déjà fixé des objectifs précis pour votre saison sur route?

Très clairement, les Coupes des Nations seront très importantes pour moi, et également les courses par étapes. En début de saison, j’aimerais bien figurer sur les classiques comme Gand - Wevelgem et Paris - Roubaix (Juniors, ndlr), et puis en fin de saison, il y aura les Championnats du monde dans le Yorkshire (Angleterre), pour lesquels j’aimerais être sélectionné et bien y figurer.