Sport 2 min.

Liverpool terrasse le PSG, Messi régale le Nou Camp

Les Reds ont battu le PSG sur le fil (3-2) ce mardi soir pour la première soirée de la phase de poules de Ligue des champions. Plus tôt dans la soirée, Lionel Messi s'était offert un triplé pour conduire le Barça vers une victoire facile face au PSV.

(tof avec AFP). Barcelone et Lionel Messi ont idéalement lancé leur reconquête de la Ligue des champions: la star argentine, auteur de ses 101e, 102e et 103e buts dans la compétition, a offert au club champion d'Espagne un succès confortable contre le PSV Eindhoven (4-0), ce mardi en ouverture de la C1. Menée 1-0 à cinq minutes de la fin, l'Inter Milan a assommé Tottenham de deux buts dans les derniers instants pour s'imposer dans le même groupe. Le club italien a ainsi fêté son retour dans l'épreuve après six ans d'absence.



Lionel Messi s'est offert un triplé face au PSV de Nicolas Isimat-Mirin. La Pulga est lancée. Photo: AFP

Peu à son affaire en championnat (cinq points après quatre journées), l'Atlético Madrid s'est refait une santé sur la scène européenne au pied du Rocher monégasque. Menés 0-1, les Matelassiers ont redressé le tir avant la pause grâce à Diego Costa et Gimenez (2-1). Dans ce groupe A très ouvert, le FC Bruges a bousculé Dortmund au cours d'une première mi-temps séduisante avant de rentrer bredouille au vestiaire au terme des 90 minutes. Pulisic a bénéficié d'un contre heureux en fin de match pour offrir les trois points au club de la Ruhr.



Liverpool a dominé le choc de la soirée face au PSG. Areola a sauvé les Parisiens du naufrage avant la pause et Meunier a rendu espoir aux visiteurs à la fin du premier acte en réduisant le score. Avant ça, Sturridge et Milner (sur penalty) avaient assommé les hommes de Tuchel en six minutes.

Salah s'est vu refuser un but peu avant l'heure de jeu. Les Reds ont oublié de tuer le match et Mbappé a bien cru offrir un point au champion de France mais Firmino a sévi dans les arrêts de jeu (3-2).



Galatasaray a pris la tête du groupe D dans le match le plus facile sur le papier face au Lokomotiv Moscou. Les Turcs ont distancé les Russes 3-0. Schalke 04 et Porto se sont neutralisés (1-1).



Les résultats



Groupe A

FC Bruges (BEL) - Borussia Dortmund (GER) 0-1

AS Monaco (FRA) - Atlético Madrid (ESP) 1-2

Groupe B

FC Barcelone (ESP) - PSV Eindhoven (NED) 4-0

Inter Milan (ITA) - Tottenham (ENG) 2-1

Groupe C



Liverpool (ENG) - Paris SG (FRA) 3-2

Etoile Rouge Belgrade (SRB) - Naples (ITA) 0-0

Groupe D



Galatasaray (TUR) - Lokomotiv Moscou (RUS) 3-0

Schalke 04 (GER) - Porto (POR) 1-1