Les deux premiers quarts de finale aller de la Ligue des champions ont souri à Liverpool, victorieux 2 à 0 du FC Porto, et à Tottenham Hotspur qui a pris le dessus sur Manchester City (1-0).

Liverpool et Tottenham prennent une option sur les demies

Il flottait comme un parfum de Premier League, ce mardi dans le flambant neuf Tottenham Hotspur Stadium, à l'occasion du seul quart de finale 100% anglais de la C1 entre les pensionnaires du lieu et Manchester City. Spurs et Citizens ne se quitteront d'ailleurs pas en avril, amenés à croiser le fer à trois reprises en onze jours. En Premier League cette saison, City est venu s'imposer (1-0, but de Riyad Mahrez) à Londres le 29 octobre.

Le (fabuleux) décor est planté. Place au jeu! Et à un premier... fait de jeu dès au seuil du quart d'heure: en voulant tacler le ballon, le malheureux Danny Rose voit le ballon rebondir sur son bras. Pas d'équivoque et pas de pitié pour l'arbitre néerlandais Björn Kuijpers, après l'intervention du VAR: penalty et carton jaune. Un coup de pied de réparation botté par l'Argentin Sergio Agüero que le portier français des Spurs Hugo Lloris détourne au grand soulagement des 62.000 spectateurs (13e), pour ce qui est sans doute le tournant du match.



Sergio Agüero ouvre bien son pied droit, mais Hugo Lloris détournera son coup de réparation (13e) Photo: AFP

Car cet arrêt de Lloris a le don de galvaniser les Spurs, qui se ruent à l'assaut des buts d'Ederson: Tottenham pousse devant une équipe de Man City bien regroupée et qui procède par contres, mais la réussite dans le dernier geste ne sourit ni à Kane (24e), ni à Eriksen (37e), pas plus qu'à Son (43e).

Coup dur pour les Spurs qui perdent leur attaquant emblématique Harry Kane, blessé à la cheville gauche après un choc avec Fabian Delph, et remplacé par Lucas Moura à la 56e minute. Les Londoniens ont certes la possession de balle (61%), mais ne se créent plus vraiment d'occasion de but depuis la magnifique frappe enroulée de Heung-Min Son (48e), et on sent que la partie peut très bien basculer d'un côté comme de l'autre.

Et c'est le Sud-Coréen Son qui va faire la différence à lui tout seul, servi par Eriksen, pour tromper Ederson à ras-de-terre du pied gauche à la 78e minute, après un contrôle de balle un peu raté et très limite sur la ligne de fond (1-0). Un but bien évidemment très important, mais qui laisse le suspense entier en vue de la joute retour programmée dans huit jours à Manchester.



Liverpool fait la différence en moins d'une demi-heure



A Anfield Road, tout le monde gardait encore en mémoire le terrible 0-5 infligé par les Reds aux Dragons l'année dernière au stade des huitièmes de finale dans un Estadio do Dragao médusé.



Comme pour mieux remuer le couteau dans la plaie portugaise, le milieu offensif guinéen des Reds, Naby Keita, idéalement servi par Roberto Firmino à l'entrée de la surface, place Liverpool aux commandes après cinq minutes de jeu à peine (1-0, 5e). Une fois encore, les Anglais ont tiré (et marqué) les premiers...



Justifiant leur statut de favoris, les Reds appliquent un intense pressing et font souffrir Porto. Les Lusitaniens n'arrivent pas à vraiment se montrer dangereux. Et ce qui était dans l'air tombe sur le gazon d'Anfield: le Brésilien Roberto Firmino réussit ce que Mohamed Salah avait loupé de peu quatre minutes plus tôt, il double la mise pour les Scousers (2-0, 26e) dans une ambiance de folie.



Après consultation de l'arbitrage vidéo, l'arbitre espagnol Antonio Miguel Matéu Lahoz décide d'annuler pour hors-jeu un but de Sadio Mané à la 49e minute. Les joueurs de Jürgen Klopp ne desserrent pas leur étreinte, avec des tentatives de Salah (52e et 61e) et Mané (70e), mais Porto est bien mieux organisé défensivement qu'en première mi-temps. Mieux: l'attaquant malien des Dragons, Moussa Marega prend le meilleur sur Dejan Lovren, et, seul face à Alisson Becker, il tente une frappe qui se dérobe à gauche des cages (79e). Le FC Porto est passé tout près du 2-1.



Il n'en sera finalement rien et c'est bien avec un matelas plutôt confortable de deux buts sans en avoir encaissé que Liverpool se déplacera le mercredi 17 avril sur les rives du Douro pour valider son ticket en demi-finales de la C1.



L'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah (en rouge), au duel avec le Brésilien de Porto, Otavio (à dr.), est resté muet ce soir Photo: AFP

La suite et la fin des quarts de finale aller sont programmées ce mercredi soir (21h), avec des alléchants Manchester United - FC Barcelone et Ajax Amsterdam - Juventus Turin.



Quarts de finale aller de la C1 - Les résultats de mardi

Tottenham Hotspur (ANG) - Manchester City (ANG) 1-0

Le but: 1-0 Son (78e)



Liverpool FC - FC Porto 2-0

Les buts: 1-o Keita (5e), 2-0 Firmino (26e)