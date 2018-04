Greg Molitor n’est plus l’entraîneur de Lintgen. L'ancien international et son adjoint Carlo De Borger ont été limogés. Yves Block prend le relais

Lintgen: le duo Molitor-De Borger remercié

Par Daniel Pechon

Alors qu'il avait prolongé voici deux semaines son contrat à Lintgen, Greg Molitor a été démissionné par son comité ce lundi soir de son poste d'entraîneur, au lendemain de la défaite (3-1) à Medernach.



«Nous avons pris la décision ce lundi soir, après une nouvelle défaite, mais surtout à cause de l'ambiance devenue délétère entre joueurs et entraîneurs. Plus rien ne fonctionnait. Les deux entraîneurs (Greg Molitor et Carlo De Borger ) ont quitté le stade dimanche dès la fin de la rencontre à Medernach, signe d'un profond malaise. Notre souhait est de terminer correctement la saison et de nous préparer à la suivante. Cette décision était devenue nécessaire pour éviter que la situation se dégrade davantage», explique Johny Weicherding, le président du Minerva.

Exacerbé par le comportement de quelques joueurs, Carlo De Borger, le co-entraîneur, avait déjà jeté l'éponge dès la fin de la rencontre de dimanche. Mais l'histoire prend sa source un peu plus tôt, selon Greg Molitor, l'entraîneur déchu. Car la prolongation à son poste d'entraîneur ne semblait pas faire l'unanimité au sein du cadre, plus particulièrement parmi les anciens, toujours selon Greg Molitor. Face à l'avalanche de matches de ces dernières semaines et à venir, Greg Molitor avait décidé de faire tourner son effectif dimanche, en titularisant justement quelques anciens. Mais cette décision n'a pas ramené la sérénité dans les esprits.

«Je regrette que, probablement, la pression de quelques joueurs a fini par faire retourner la décision du comité. Il était d'ailleurs question comme objectif pour la saison prochaine, après des discussions avec ce même comité, de rajeunir l'effectif en ouvrant plus largement les portes d'équipe 1 aux jeunes du club.»

Pour terminer la saison, le comité a décidé de confier les rênes de l'équipe à Yves Block, qui avait été entraineur de l'équipe dames jusqu'à la trêve, obligée de stopper la compétition faute de combattantes. Yves Block avait accompagné et épaulé depuis la reprise les deux entraîneurs. Il assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

Classé sixième avec 34 points en Division 1, Série 1, Lintgen affronte Lorentzweiler en derby ce mercredi à 19h30.