(AFP) - Avant la réception d'Everton en Europa League, le gardien de Lyon Anthony Lopes confie avoir été «extrêmement déçu et choqué» par les incidents du match aller, où un supporter portant un enfant avait voulu en découdre, une scène «surréaliste».



L'international portugais, qui explique la bonne dynamique actuelle du groupe lyonnais par son «âme fabuleuse» et une «grosse remise en question des joueurs», estime que la finale de C3, prévue au Groupama Stadium (le stade de l'OL), est encore «trop loin même si cela reste dans un coin de notre tête».

Quelles ont été les actions pour relancer l'équipe en difficulté en septembre?

«A l'OL, il y a toujours cette pression du résultat (...) Nous n'avons perdu qu'une fois cette saison (...) Il y a surtout eu une grosse remise en question des joueurs, pour que nous soyons conscients de nos qualités individuelles et collectives. Surtout, l'âme dans ce groupe est fabuleuse. Il faut s'appuyer sur tout cela pour enchaîner les victoires comme nous le faisons depuis quelques matches. Notre équipe est très jeune. Cela n'excuse pas tout car des matches étaient à notre portée mais nous avons péché par déconcentration, parfois. Le discours de l'entraîneur a toujours été positif car il a confiance en nous, et nous, nous avons confiance en lui».

Que reste-t-il du match aller contre Everton (2-1 pour l'OL le 19 octobre)?

«La victoire d'un gros collectif car ce n'était pas évident au départ. Il y a eu l'apport de nos supporters qui nous ont bien soutenus là-bas. Il faut garder cette force collective et individuelle qui nous permet par des éclairs de génie de nous sortir de quelques situations délicates».

Il y a eu des faits de jeu. Everton peut-il jouer là-dessus pour tenter de vous déstabiliser?

«On est totalement passés à autre chose. Ce sont des faits de jeu qui arrivent quelquefois. Je n'ai pas eu peur mais j'étais extrêmement déçu et choqué (...) Le plus dur est de ne pas répondre et de rester concentré. Le supporter avec l'enfant dans ses bras, c'était surréaliste! Je ne pense pas qu'ils s'appuieront là-dessus car ils ont besoin des trois points et nous, nous avons besoin de gagner pour nous qualifier pour les 16es de finale le plus tôt possible. Ce sera à nous d'être concentrés et s'il y a provocation, il faudra ne pas répondre».