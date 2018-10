Betis Séville - F91 Dudelange et AC Milan - Olympiakos sont à l'affiche d'une deuxième journée de phase de poules de la Ligue Europa qui sera aussi marquée par le duel entre l'Eintracht Francfort et la Lazio Rome.

Ligue Europa: Francfort - Lazio à l'affiche

Didier HIEGEL Betis Séville - F91 Dudelange et AC Milan - Olympiakos sont à l'affiche d'une deuxième journée de phase de poules de la Ligue Europa qui sera aussi marquée par le duel entre l'Eintracht Francfort et la Lazio Rome.

Outre les rencontres du Groupe F qui opposeront le Betis Séville au F91 Dudelange et l'AC Milan à l'Olympiakos, la deuxième journée de la Ligue Europa sera animée par les duels que vont se livrer Salzbourg et le Celtic Glasgow dans le Groupe B, le Spartak Moscou et Villarreal dans le Groupe G, et surtout l' Eintracht Francfort et la Lazio Rome. Après son succès à Marseille (2-1) devant des tribunes vides, l'OM ayant été sanctionné par l'UEFA, le club allemand sera soutenu par 47 000 spectateurs. «Notre objectif est de franchir la phase de groupes», a déclaré le directeur sportif Bruno Hübner. «Rome et Marseille sont deux grands clubs, la Lazio est certainement la favorite du groupe, mais nous avons dit dès le début de la compétition que nous voulions bien représenter le football allemand.»

Dans les rangs laziales, conduits par Simone Inzaghi, l'Eintracht d'Adi Hütter va retrouver deux anciens de la Bundeslia: Ciro Immobile et Milan Badelj.

Tout comme le Progrès qui n'avait pu faire le voyage à Gabala, Arsenal sera privé de Henrikh Mkhitaryan pour affronter Karabagh, en raison des tensions entre l'Arménie, le pays du milieu des Gunners, et l'Azerbaïdjan.



Face au Dinamo Zagreb (Groupe D), Anderlecht sera plus en danger que le Standard qui reçoit le 16e du Championnat de Turquie, Akhisa. Michel Preud'homme se méfie toutefois. «Si on veut avoir des ambitions en Europe, c’est le genre de match qu’on doit gagner. C’est une équipe qui est capable de battre Besiktas, Fenerbahce ou encore Galatasaray, cela veut donc dire quelque chose. Souvent, les bons résultats, ils les ont obtenus dans des matches face à des équipes qui faisaient le jeu. Notre jeu est basé sur la recherche de la profondeur avec une bonne construction. On doit donc être prêts à jouer notre jeu et être attentifs à leurs reconversions offensives en perte de balle», a indiqué le technicien des Rouches.

De leur côté, les clubs français devront impérativement retrouver la marche avant. Marseille et Rennes sont dans une mauvaise spirale en championnat et affrontent respectivement l'Apollon Limassol, à Chypre et Astana, au Kazhakstan. Plus fringant en Ligue 1, Bordeaux reçoit Copenhague avec l'ambition d'effacer sa défaite lors de son entrée dans le Groupe C.

Le Sporting Portugal, quant à lui, joue en Ukraine contre Vorskla, le quatrième du championnat local.



Les rencontres de ce jeudi

A 16h50

Groupe K

Astana (KZK) - Rennes (FRA)

A 18h55

Groupe A

FC Zürich (SUI) - Ludogorets (BUL)

Bayer Leverkusen (GER) - AEK Larnaca (CHY)

Groupe B

RB Salzbourg (AUT) - Celtic Glasgow (SCO)

Rosenborg (NOR) - RB Leipzig (GER)

Groupe C

Bordeaux (FRA) - Copenhague (DEN)

Zénit Saint-Pétersbourg (UKR) - Slavia Prague (CZE)

Groupe D

Anderlecht (BEL) - Dinamo Zagreb (CRO)

Fenerbahçe (TUR) - Trnava (SVQ)

Groupe E

Vorskla (UKR) - Sporting Portugal (POR)

Qarabag (AZE) - Arsenal (ENG)

Groupe F

AC Milan (ITA) - Olympiakos (GRE)

Betis Séville (ESP) - Dudelange (LUX)

A 21h



Groupe G

Glasgow Rangers (SCO) - Rapid Vienne (AUT)

Spartak Moscou (RUS) - Villarreal (ESP)

Groupe H

Eintracht Francfort (GER) - Lazio Rome (ITA)

Apollon Limassol (CHY) - Marseille (FRA)

Groupe I

Sarpsborg (NOR) - Genk (BEL)

Malmö (SWE) - Besiktas (TUR)

Groupe J

Standard Liège (BEL) - Akhisarspor (TUR)

Krasnodar (RUS) - Séville FC (ESP)

Groupe K

Jablonec (CZE) - Dynamo Kiev (UKR)

Groupe L

Chelsea (ENG) - Videoton (HUN)

BATE Borisov (BLR) - PAOK Salonique (GRE)