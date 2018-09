Dans la Ligue A, le Portugal a dominé l'Italie par le plus petit écart (1-0) à l'Estadio da Luz à Lisbonne. En Ligue B, la Suède s'est fait renverser (2-3) à domicile par la Turquie après avoir pourtant mené 2-0. La Serbie et la Roumanie se sont quittées dos-à-dos (2-2) dans la Ligue C.

Ligue des Nations: le Portugal bat l'Italie sans CR7

Jean-François COLIN Dans la Ligue A, le Portugal a dominé l'Italie par le plus petit écart (1-0) à l'Estadio da Luz à Lisbonne. En Ligue B, la Suède s'est fait renverser (2-3) à domicile par la Turquie après avoir pourtant mené 2-0. La Serbie et la Roumanie se sont quittées dos-à-dos (2-2) dans la Ligue C.

Un seul match de la Ligue A - Portugal - Italie - et un autre de la Ligue B - Suède - Turquie - étaient au menu de ce lundi.

A l'Estadio da Luz, le coach portugais Fernando Santos ne peut pas compter sur Cristiano Ronaldo, qui préfère se concentrer sur son début de saison à la Juventus Turin, ni sur les blessés Rony Lopes, le jeune attaquant de 22 ans de Monaco, et le latéral de Dortmund, Rahaël Guerreiro. En face, pas de trace de Mario Balotelli au sein de la Squadra Azzurra de Roberto Mancini, qui sort d'un match nul (1-1) à domicile face à la Pologne, le troisième larron du groupe 3.

Fait exceptionnel: il n'y a aucun joueur de la Juve sur la pelouse! D'une frappe enroulée du pied gauche en début de deuxième mi-temps (48e), le Sévillan Andre Silva a offert une victoire courte, mais méritée à une Selecçao dominatrice qui prend la tête du groupe 3.



La Ligue B se résumait ce lundi à l'unique débat du groupe 2, opposant la Suède à la Turquie à la Friends Arena de Solna. Une arène douchée par le joueur de Galatasaray, Emre Akbaba, auteur d'un doublé aux 88e et 90+2 minutes pour renverser totalement une situation qui paraissait pourtant favorable aux Scandinaves. La Suède s'est en effet montrée incapable de préserver son avantage de deux buts, forgé par Isaac Kiese Thelin (35e) et Viktor Claesson (49e). L'attaquant turc de l'AC Milan, Hakan Calhanoglu (2-1, 51e) a rapidement réduit la marque, avant qu'Emre Akbaba n'entre en scène...



Après leur défaite (1-2) à la maison devant la Russie, les joueurs de Mircea Lucescu inversent donc la tendance, tandis que la Suède reste scotchée à zéro point.



L'attaquant suédois Marcus Berg vient buter sur le gardien turc Sinan Bolat Photo: AFP

En Ligue C, c'est sans son capitaine, le défenseur napolitain Vlad Chiriches, blessé la semaine dernière contre le Monténégro (0-0) et opéré d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, que la Roumanie a ramené un bon match nul (2-2) du Partizan Stadion de Belgrade, face à la Serbie, dans le groupe 4. Par deux fois, Nicolae Stanciu (48e sur penalty) et cette vieille connaissance de George Tucudean, l'attaquant de Cluj (68e) ont répondu au doublé du buteur de Fulham, Aleksandar Mitrovic (26e et 63).



Dans ce même groupe 4, le Monténégro n'a pas failli à domicile contre une faible Lituanie, déjà battue à domicile par la Serbie (0-1). En deux minutes, le défenseur de l'Atletico Madrid, Stefan Savic, sur penalty (34e), puis Marko Jankovic (36e) ont offert un double avantage au Monténégro avant le repos.

Les voisins serbe et monténégrin sont au coude-à-coude pour la première place avec quatre points chacun, devant la Roumanie (2).

Dans le groupe 1, l'Ecosse n'a pas loupé l'aubaine de débuter par une victoire contre l'Albanie à Hampden Park. Les Britanniques ont émergé après le repos grâce à un autobut de Berat Xhimshiti (47e) et une réalisation de Steven Naismith (68e), une victoire qui leur permet de recoller à la hauteur de leur adversaire du soir, qui avait battu Israël (1-0) à Tirana lors de la 1re journée.



Enfin, dans la Ligue D, celle du Luxembourg, les quatre équipes du groupe 3 étaient en action. A Prishtina, le Kosovo a profité du retour des vestiaires pour enfoncer les îles Féroé, qui avaient dominé (3-1) Malte lors de la première journée. Les buteurs ont été Arber Zeneli (50e), de Heerenveen, et Atdhe Nuhiu (55e), joueur de Sheffield Wednesday.

Dans l'autre débat de la poule, Malte et l'Azerbaïdjan s'en sont repartis dos-à-dos de Ta'Qali. Andrei Agius a rapidement ouvert la marque pour les Méditerranéens (1-0, 10e) et Tamkin Khalilzade a égalisé à la 26e minute. 1-1: un score acquis à la pause et qui ne changera plus. Malte grappille son premier point, tandis que l'Azerbaïdjan aligne un second partage consécutif.



A Andorre-la-Vieille, dans le groupe 1, l'équipe locale a également signé un deuxième match nul en deux matches, après avoir fait 0-0 à Riga contre la Lettonie. Tout s'est joué en seconde mi-temps: le Kazakhstan - battu 0-2 par la Géorgie à Astana lors de la journée initiale - a ouvert la marque via Yuri Logvinenko (0-1, 68e), et Jordi Alaez égalisait en fin de match (1-1, 86e).



Les résultats de lundi

LIGUE A

Groupe 3

Portugal - Italie 1-0

LIGUE B

Groupe 2

Suède - Turquie 2-3

LIGUE C

Groupe 1



Ecosse - Albanie 2-0



Groupe 4

Serbie - Roumanie 2-2

Monténégro - Lituanie 2-0

LIGUE D

Groupe 1

Andorre - Kazakhstan 1-1

Groupe 3

Kosovo - îles Féroé 2-0

Malte - Azerbaïdjan 1-1