Ligue des Nations: le Luxembourg meilleur deuxième de la Ligue D

Le Kossovo, vainqueur de l'Azerbaïdjan 4-0, a bien servi les affaires du Luxembourg qui se retrouve ainsi meilleur deuxième de la Ligue D. La Suède est promue en Ligue A.

(DH). - En s'imposant sur le score de 4-0 face à l'Azerbaïdjan, avec un triplé de Zineli, le Kossovo a confirmé son accession à la Ligue C mais a aussi servi les affaires des Roud Léiwen qui, avec 10 points au compteur, terminent meilleurs deuxièmes de la Ligue D. Il ne reste plus qu'à espérer une qualification directe pour l'Euro 2020, via les éliminatoires classiques, d'un pays ayant participé à la Ligue D. Dans ce cas, une place de barragiste serait offerte à la sélection nationale.

Les résultats du Groupe 3 de la Ligue D

Kossovo - Azerbaïdjan 4-0

Malte - îles Féroé 1-1

Portugal et Pologne dos à dos

Le Portugal - Pologne n'a pas eu de vainqueur au Estadio Afonso Henriques de Guimaraes. Déjà qualifié pour le Final Four du mois de juin alors que les Polonais sont relégués en Ligue B, le Portugal a ouvert le score par André Silva (34e). Après l'heure de jeu, Danilo Pereira a fauté Milik dans la surface et a été expulsé. Milik a transformé le penalty (66e).



En amical, à Genk, l'Italie a battu les Etats-Unis (1-0). Un but inscrit dans les dernières secondes par Politano (90+4).

La Suède en Ligue A

Grâce à Lindelöf et Berg, la Suède a battu la Russie (2-0) et monte en Ligue A.

Par ailleurs, l'Ecosse et la Serbie ont décroché ce mardi leur accession en Ligue B de la Ligue des nations.





La France termine l'année 2018 par un succès 1-0 contre l'Uruguay

(AFP) - La France championne du monde a conclu l'année 2018 par une victoire 1-0 en amical contre l'Uruguay mardi soir au Stade de France, lors d'un match qui a vu le prodige Kylian Mbappé sortir sur blessure.

L'unique but du match a été inscrit sur penalty par Olivier Giroud (52e), tandis que l'attaquant du PSG Mbappé est sorti à la demi-heure de jeu en se tenant l'épaule droite à la suite d'une chute dans la surface adverse.