L'Espagne, en pleine reconstruction après un Mondial raté (élimination en 8es), a confirmé que son retour au premier plan pourrait vite arriver en humiliant la Croatie vice-championne du monde (6-0), signant mardi son second succès en deux matches de Ligue des nations.

Ligue des nations: l'Espagne humilie la Croatie

(AFP) - Dans leur groupe 4, les Espagnols avaient la lourde tâche de défier à trois jours d'intervalle l'Angleterre puis la Croatie, respectivement demi-finaliste et finaliste du Mondial. Pas simple.

Mais les hommes de Luis Enrique, vainqueurs chez les Anglais samedi (2-1), ont facilement maîtrisé les Croates à Elche, grâce notamment à de jolis buts signés Saul Niguez (24e) et Marco Asensio (33e). Ce dernier, qui a ouvert son compteur avec la Roja, aurait même mérité un doublé à la 35e minute, mais sa frappe magistrale a été propulsée dans le but contre son camp par le gardien croate Lovre Kalinic après avoir touché la barre. Le Madrilène s'est consolé avec trois passes décisives en seconde période, sur les buts de Rodrigo (49e), Sergio Ramos (57e) et Isco (70e).

Luka Modric, meilleur joueur du Mondial et l'un des favoris au Ballon d'or, a été inexistant, comme rarement cette saison... Le manque de rythme après de courtes vacances, et l'absence de quelques cadres dont celle, majeure, de Mario Mandzukic en pointe - l'attaquant a pris sa retraite internationale - ont miné l'équipe de Zlatko Dalic.

La Belgique surfe elle toujours sur sa troisième place en Russie: les Diables Rouges ont imité la Roja en s'adjugeant la victoire pour leur entrée dans la compétition, en Islande (3-0) dans le groupe 2 de la Ligue A. Romelu Lukaku et Eden Hazard, buteurs, sont toujours dans le rythme.

Ligue A

Groupe 2: Islande - Belgique 0-3



Groupe 4: Espagne - Croatie 6-0



Ligue B

Groupe 3: Bosnie-Herzégovine - Autriche 1-0



Ligue C

Groupe 2

Finlande - Estonie 1-0

Hongrie - Grèce 2-1



Ligue D

Groupe 2

Moldavie - Biélorussie 0-0



San Marin - Luxembourg 0-3