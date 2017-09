Dans le match au sommet du groupe H, les Anglais de Tottenham Hotspur ont dominé le Borussia Dortmund par trois buts à un à Wembley. Les autres grands vainqueurs de la soirée en C1 sont le Real Madrid, Manchester City, les Turcs du Besiktas et les Ukrainiens du Shakhtar Donetzk.

Par Jean-François Colin



Groupe E: que des matches nuls



Tout le monde se retrouve sur la même ligne avec un point au terme de la première soirée dans le groupe E. A Anfield Road, Liverpool a concédé le nul face au FC Séville. Les Espagnols ont rapidement ouvert la marque par le Français Wissan Ben Yedder (5e). Les Reds renversaient complètement la vapeur par le Brésilien Roberto Firmino (1-1, 21e), puis l'Egyptien Mohamed Salah (2-1, 37e), mais l'Argentin Joaquin Correa égalisait une dernière fois en seconde période (2-2, 72e) pour les Andalous.

Roberto Firmino (à dr.) et Emre Can n'ont pu faire mieux que match nul avec Liverpool face au FC Séville (2-2)

Photo: AFP

Les Slovènes de Maribor et les Russes du Spartak Moscou se sont aussi quittés sur un nul, un but partout. Aleksandr Samedov a ouvert la marque pour les visiteurs (0-1, 59e), tandis que Damjan Bohar a offert un point à Maribor en fin de match (1-1, 85e).



Groupe F: City sans l'ombre d'un doute, Naples mord la poussière

Au Kuip de Rotterdam, Manchester City n'a pas traîné pour enterrer les espoirs de Feyenoord. Deux buts endéans les dix premières minutes, signés John Stones (0-1, 2e) et Sergio Agüero (0-2, 10e) mettaient déjà les Citizens sur le velours. La différence était faite, mais le buteur brésilien Gabriel Jesus passait par là avant la demi-heure pour ajouter une troisième rose (0-3, 25e). Circulez, il n'y avait plus rien à voir en seconde période, si ce n'est la seconde réalisation personnelle de John Stones (0-4, 63e).

Les Citizens ont survolé les débats face à Feyenoord

Photo: AFP

Surprise à Donetzk dans l'autre rencontre de cette première journée: Naples a mordu la poussière face au Shakhtar, qui s'est imposé par deux buts à un, oeuvres du Brésilien Tailson (1-0, 15e) et de l'Argentin Facundo Ferreyra (2-0, 58e). Le Polonais Arkadiusz Milik a réduit l'écart pour les Parthénopéens à la 72e minute. Insuffisant!



Groupe G: Besiktas réalise la bonne affaire



Dans ce qui est sans doute le groupe le plus équilibré, les Turcs du Besiktas ont réalisé la bonne affaire de la soirée en allant s'imposer (1-3) à Porto. Tous les buts de la rencontre ont été inscrits par les joueurs visiteurs, le Brésilien Talisca (0-1, 13e), le Turc Cenk Tosun (1-2, 28e) et le Néerlandais Ryan Babel (1-3, 86e) en faveur de leurs couleurs, en plus de l'infortuné Dusko Tosic contre son camp (1-1, 21e).

Besiktas se retrouve seul en tête du groupe après le match nul (1-1) qui a sanctionné le débat entre le Red Bull Leipzig et l'AS Monaco. Les deux buts ont été marqués en l'espace de 120 secondes: 1-0 via le Suédois Emil Forsberg à la 33e minute, et l'égalisation monégasque signée par le Belge Youri Tielemans à la 35e.

Le Suédois Emil Forsberg vient d'ouvrir la marque pour le RB Leipzig. Il déchantera deux minutes plus tard avec l'égalisation monégasque signée Youri Tielemans.

Photo: AFP

Groupe H: spectacle total à Wembley, le Real sans forcer



Wembley a été le témoin d'un premier quart d'heure complètement fou et très spectaculaire entre Tottenham et le Borussia Dortmund. Si le transfuge ukrainien du BVB, Andriy Yarmolenko (1-1, 11e) répondait rapidement au but d'ouverture du Sud-Coréen Heung-Min Son (1-0, 4e), l'inévitable Harry Kane replaçait les Spurs aux commandes dans la foulée (2-1, 15e). Fou, fou fou! Le buteur anglais remettait le couvert pile à l'heure de jeu pour, cette fois, creuser définitivement l'écart (3-1, 60e).



Opposé aux tombeurs de Dudelange lors du 2e tour préliminaire, les Chypriotes de l'APOEL Nicosie, le Real Madrid a montré qui était le maître. Jaloux des deux buts inscrits la veille avec le Barça par son vieux rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y est aussi allé de son petit doublé (1-0, 12e; 2-0, 51e sur penalty). Le défenseur-buteur international espagnol Sergio Ramos a alourdi la marque à l'heure de jeu (3-0, 61e).



CR7 est passé par là...

Photo: AFP

