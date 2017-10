(AFP) - Trois balles de match: le Paris SG, le FC Barcelone et Manchester United peuvent valider dès mardi soir leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et pourrait également être rejoints par le Bayern Munich, Bâle et la Juventus Turin.

Les choses sont bien plus serrées pour Chelsea, qui se déplace sur le terrain de l'AS Rome, alors que l'Atlético joue sa survie à domicile contre Qarabag.

Groupe A: ManU pour finir le travail

Manchester United reçoit Benfica, qu'il avait battu au forceps (1-0) il y a deux semaines à Lisbonne, grâce à une réalisation de Marcus Rashford.

Depuis, les joueurs de José Mourinho ont alterné le froid et le chaud en championnat: une défaite contre le modeste promu Huddersfield (1-2) il y a dix jours, puis une victoire importante contre Tottenham (1-0) samedi grâce à un but de son attaquant français Anthony Martial.

Ils viseront un quatrième succès en C1 en autant de matches cette saison, une victoire qui pourrait être synonyme de qualification.

Pour cela, il faudra espérer un résultat positif de Bâle contre Moscou, sèchement battu par les Suisses en Russie il y a deux semaines (0-2).



Les rencontres



20h45: Bâle (SUI) - CSKA Moscou (RUS)

20h45: Manchester United (ENG) - Benfica (POR)

Classement: 1. Manchester United 9 points; 2. Bâle 6; 3. CSKA Moscou 3; 4. Benfica 0.

Groupe B: Paris et Munich en position de force

Douze buts marqués, aucun encaissé: depuis le début de la campagne 2017-2018, le Paris SG et sa «MCN» (Mbappé, Cavani, Neymar) marchent sur l'eau en Ligue des champions.

La réception d'Anderlecht au Parc des Princes ressemble à une formalité. Pour la validation du ticket pour les huitièmes de finale, les hommes d'Unai Emery devront faire un meilleur résultat que le Celtic Glasgow face au Bayern Munich. Depuis l'éviction de Carlo Ancellotti à la tête du Bayern, les Bavarois ont relancé la machine à gagner: cinq victoires à la suite depuis le retour de Jupp Heynckes.

Avec deux victoires la semaine dernière contre Leipzig (une en Coupe, l'autre en Bundesliga), le Bayern aborde le déplacement sur la pelouse du Celtic avec le plein de confiance, mais avec un secteur offensif décimé: Robert Lewandowski est venu s'ajouter lundi à la liste des blessés déjà fournie avec Thomas Müller et Franck Ribéry.



Edinson Cavani a fait le spectacle contre Nice. Le matador uruguayen sera un danger constant pour Anderlecht alors que Kylian Mbappé, fatigué, devrait être remplacé par Angel Di Maria.

Photo: AFP

Les rencontres

20h45: Paris SG (FRA) - Anderlecht (BEL)

20h45: Celtic (SCO) - Bayern Munich (GER)

Classement: 1. Paris SG 9 points; 2. Bayern Munich 6; 3. Celtic 3; 4. Anderlecht 0.

Groupe C: dernière chance pour l'Atlético

Tenu en échec 0-0 il y a deux semaines en Azerbaïdjan par Qarabag, l'Atlético Madrid, finaliste en 2016 et demi-finaliste l'an passé, s'est considérablement compliqué la tâche dans cette phase de poules. Dans son Metropolitano de Madrid, les «Colchoneros» abattent leur dernière carte contre ces mêmes joueurs de Qarabag, pour espérer voir les 8es de finale de la C1.

Un stade de la compétition que Chelsea peut atteindre dès mardi soir en cas de succès à Rome. Les Londoniens, quatrièmes en championnats, avaient arraché le point du match nul à domicile il y a deux semaines contre les Romains.

Une rencontre au Stadio Olimpico qui sera scrutée par l'UEFA qui a ouvert une procédure disciplinaire contre le club italien, pour chants racistes de supporters romains à Chelsea.



Les rencontres

20h45: AS Rome (ITA) - Chelsea (ENG)

20h45: Atlético Madrid (ESP) - Qarabag (AZE)

Classement: 1. Chelsea 7 points; 2. AS Rome 5; 3. Atlético Madrid 2; 4. Qarabag 1.

Avec 97 buts, Lionel Messi vise la barre des 100 buts inscrits en Ligue des champions. Un total déjà atteint par Cristiano Ronaldo et ses 111 réalisations.

Photo: AFP

Groupe D: le Barça sur sa lancée

Invaincu cette saison depuis deux revers initiaux en Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid mi-août (1-3 et 0-2), le Barça caracole en tête du Championnat d'Espagne (neuf victoires et un match nul), et avait corrigé la Juventus Turin pour son premier match européen en septembre.

En Grèce sur le terrain de l'Olympiakos, les coéquipiers de Lionel Messi devront faire sans Gérard Piqué, suspendu après avoir écopé d'un carton rouge il y a deux semaines, lors de la facile victoire catalane (3-1) contre les Grecs.

Le Barça peut mathématiquement valider sa place en huitièmes, tout comme la Juventus en cas de victoire à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal.



Les rencontres

20h45: Olympiakos (GRE) - FC Barcelone (ESP)

20h45: Sporting Portugal (POR) - Juventus (ITA)

Classement: 1. FC Barcelone 9 points; 2. Juventus 6; 3. Sporting Portugal 3; 4. Olympiakos 0.