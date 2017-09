(LW) - Pour la première fois de son histoire, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de Dortmund mardi soir (3-1). Le FC Porto, de son côté, s'est montré hyper réaliste pour dominer Monaco sur sa pelouse (3-0).

Un doublé de Cristiano Ronaldo après l'ouverture du score de Gareth Bale a permis au Real Madrid de battre Dortmund 3 à 1 et conserver la tête de son groupe H de Ligue des champions à égalité parfaite avec Tottenham. Bale a ouvert la marque à la 18e minute, avant le premier but de CR7 (49e). Pierre-Emerick Aubameyang a donné l'espoir aux Allemands en réduisant le score (54e), mais le quadruple Ballon d'or a mis fin au suspense en inscrivant son quatrième but (79e) en deux matches de C1.



Gareth Bale a ouvert le score contre Dortmund d'un superbe plat du pied.

Photo: AFP

Tottenham a rejoint le Real Madrid en tête du groupe H en corrigeant l'APOEL à Nicosie sur un triplé de l'incontournable Harry Kane (3-0). L'Anglais a mis sa patte sur les six buts des Spurs en Ligue des champions cette saison, après son doublé et sa passe décisive contre Dortmund lors de la première journée.



La belle histoire d'amour de Monaco avec la Ligue des champions a pris un coup de vieux, étouffée par le FC Porto (3-0) sur le même score que la finale de 2004. Après un pâle nul à Leipzig (1-1), l'ASM (1 point) est déjà dernier du groupe G, à courir derrière son bourreau du soir (3 points) et le Besiktas, qui, lui, a fait le plein (6 pts).

Le demi-finaliste, qui avait enchanté la saison dernière par ses audaces offensives, n'a été vraiment dangereux que par un tir sur la barre de Radamel Falcao (71e). Vincent Aboubakar avait déjà plié le match de deux jolis buts (31e et 69e) mais l'apathie de la défense monégasque sur les premier et troisième buts, signé Miguel Layun (89e), a de quoi inquiéter.



Dans le groupe F, malgré des imprécisions défensives récurrentes, Naples a bien réagi après sa défaite inaugurale face au Shakhtar Donetsk en battant facilement le Feyenoord Rotterdam (3-1).



La courte victoire de Manchester City face au Shakhtar (2-0) dans l'autre match de la poule confirme le pronostic selon lequel il y aura un match à trois dans ce groupe, les Ukrainiens se révélant coriaces. Feyenoord de son côté aura bien du mal à se mêler à la course s'il ne règle pas ses problèmes défensifs, dont Naples a bien profité au Stade San Paolo.

Sur chacun des trois buts inscrits par les hommes de Maurizio Sarri, l'arrière-garde néerlandaise est en effet coupable d'une grosse erreur. C'est d'abord Insigne qui a profité d'une relance approximative d'Amrabat pour ouvrir la marque (7e). D'une passe latérale complètement ratée, Diks a ensuite offert le 2-0 à Mertens (49e) et le troisième but signé Callejon (70e) vient encore d'un ballon perdu par les Néerlandais plein axe à 35 mètres de leur but.



Inarrêtable en Premier League, Manchester City a récolté sa deuxième victoire en Ligue des champions en s'imposant avec une maladresse inhabituelle contre le Shakhtar Donetsk (2-0), une victoire signée De Bruyne et Sterling.

Liverpool, qui s'est créé de nombreuses occasions très nettes notamment lors des dernières minutes, a été de nouveau tenu en échec, à Moscou par le Spartak (1-1), après le 2-2 inaugural à Anfield.



Si le Séville FC a pris les commandes du groupe E, il peut remercier ses Français! Avec quatre joueurs tricolores alignés d'entrée (Sébastien Corchia, Clément Lenglet, Steven N'Zonzi et Wissam Ben Yedder), le club andalou n'a pas été inquiété par le modeste club slovaque de Maribor (3-0). Et c'est justement grâce à un triplé de l'ancien Toulousain, que les Espagnols ont pu faire la différence.

Les résultats



Groupe E

Spartak Moscou (RUS) - Liverpool (ENG) 1-1

Séville FC (ESP) - Maribor (SLO) 3-0

Le classement: 1. Séville 4 points; 2. Liverpool 1; 3. Spartak Moscou 1; 4. Maribor 1.



Groupe F

Manchester City (ENG) - Shakhtar Donetsk (UKR) 2-0

Naples (ITA) - Feyenoord (NED) 3-1

Le classement: 1. Manchester City 6 points; 2. Naples 3; 3. Shakhtar Donetsk; 4. Feyenoord0.

Groupe G

Monaco (FRA) - Porto (POR) 0-3

Besiktas (TUR) - RB Leipzig (GER) 2-0

Le classement: 1. Besiktas 6 points; 2. Porto3; 3. RB Leipzig 1; 4. Monaco 1.



Groupe H

Apoel Nicosie (CYP) - Tottenham (ENG) 0-3

Borussia Dortmund (GER) - Real Madrid (ESP) 1-3

Le classement: 1. Real Madrid 6 points; 2. Tottenham6; 3. Borussia Dortmund 0; 4. Apoel Nicosie 0.