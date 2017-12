(tof). L'Atletico devra se contenter de la Ligue Europa après son match nul à Chelsea (1-1). L'AS Roma s'est emparé de la première place du groupe. Un défi que n'est pas parvenu à réaliser un Bayern pourtant net vainqueur du PSG (3-1).

Groupe A: Bâle en huitième



Manchester United, le CSKA Moscou et le FC Bâle se sont retrouvés à égalité de points à la mi-temps dans le groupe le plus fou de la Ligue des champions. Mais la photographie n'était qu'un instantané.

Menés par les Russes sur un but de Dzagoev à la fin du premier acte, les Diables Rouges ont inversé la tendance en deux minutes. Lukaku a enfin retrouvé le chemin des filets (1-1, 64e) et Rashford a placé les Mancuniens devant dans la foulée.

La première place ne pouvait plus échapper aux Anglais. La deuxième est revenue à Bâle qui a fait le travail à Benfica (0-2). Elyounoussi (5e) et Oberlin (65e) ont fait plier les Aigles.



Manchester United (ENG) - CSKA Moscou (RUS) 2-1

Benfica Lisbonne (POR) - Bâle (SUI) 0-2

Classement

1. Manchester United 15

2. Bâle 12

3. CSKA Moscou 9



4. Benfica 0



Taulant Xhaka (en blanc) et les Bâlois ont gardé la tête froide au stade de la Luz pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Photo: AFP

Groupe B: battu, le PSG sécurise sa première place



On a cru un instant le Bayern capable de corriger le PSG pour lui ravir la première place du groupe, mais le champion de France a trouvé les ressources nécessaires pour conserver la pole en seconde période.



Lewandowski (8e) et Tolisso (37e) ont fait souffler un vent de folie sur l'Allianz Arena, mais Mbappé a tempéré les ardeurs bavaroises en exploitant de la tête un service lumineux de Cavani.

Le Bayern est reparti à l'assaut du but d'Areola après la pause. Tolisso a donné une plus grande ampleur au score. Insuffisant pour passer devant les Parisiens à la différence particulière de buts.



Anderlecht, lui, a joué crânement sa chance à Celtic Park, concrétisant sa domination en seconde période grâce à un but de Simunovic contre son camp. Revenus à égalité de points avec son adversaire du jour, les Mauves étainet privés de la Ligue Europa en raison de la différence de buts dans les confrontations directes.



Celtic Glasgow (SCO) - Anderlecht (BEL) 0-1

Bayern Munich (GER) - Paris SG (FRA) 3-1

Classement

1. Paris SG 15



2. Bayern Munich 15

3. Celtic 3



4. Anderlecht 3



Groupe C: service minimum pour la Roma



Le suspense a duré un peu plus d'une mi-temps. C'est Perotti, servi par Dzeko, qui a ruiné les espoirs de l'Atetico en ouvrant le score pour Rome contre Qarabag. Comme si les Matelassiers avaient été piqués au vif, Saul Niguez a répliqué dans la foulée pour porter les Castillans au commandement à Chelsea.

Les Espagnols n'avaient toutefois plus leur destin en main et l'intérêt s'est déplacé autre part. Les Romains avaient l'occasion de griller les Blues pour la première place. Ils ont fait leur part de travail et grillent les Londoniens dans les confrontations directes. Le but de Savic contre son camp n'a pas suffi à Chelsea.



AS Rome (ITA) - Qarabag (AZE) 1-0

Chelsea (ENG) - Atletico Madrid (ESP) 1-1

Classement

1. AS Rome 11



2. Chelsea 11

3. Atletico Madrid 6 (1)

4. Qarabag 2 (-11)

Groupe D: la Juve fait le boulot



Juan Cuadrado a placé la Juventus sur du velours dès le quart d'heure à l'Olympiakos.

Photo: AFP

La Juventus l'a emporté sur le terrain de l'Olympiakos pour sceller sa deuxième place du groupe. La «Vieille Dame» s'est rapidement retrouvée devant grâce à un but de Cuadrado au quart d'heure. Bernardeschi a assuré le succès en fin de match (2-0).



Les positions étaient d'autant plus figées que le Barça a distancé le Sporting en seconde période grâce à un but d'Alcacer. Les deux favoris du groupe se retrouvent en huitièmes de finale.



Olympiakos (GRE) - Juventus Turin (ITA) 0-2

FC Barcelone (ESP) - Sporting Portugal (POR) 2-0

Classement

1. FC Barcelone 14



2. Juventus 11



3. Sporting Portugal 7

4. Olympiakos 1