(AFP) - Nice et Séville sont attendus de pied ferme dans les stades bouillants de Naples et d'Istanbul Basaksehir lors des affiches des matches de mercredi soir en barrages aller de la Ligue des champions.

Les Niçois avaient surmonté la montagne de l'Ajax Amsterdam lors du tour précédent (1-1, 2-2) et abordent désormais le volcan napolitain, contre une équipe italienne redoutable.

Car, le Napoli de Maurizio Sarri présente un jeu offensif qui lui a permis d'avoir la meilleure attaque la saison dernière (96 buts!), portée par des joueurs comme Mertens, Insigne, Callejon et le capitaine Hamsik, outre le buteur Milik revenu de blessure. Le club, qui avait atteint les 8e de finale de C1, n'a cependant pas encore disputé de match officiel.

Côté niçois, les deux stars internationales Balotelli (blessé) et Sneijder (reprise) seront absentes. Il faudra toute la science de l'entraîneur Lucien Favre pour ramener un bon résultat de la cité parthénopéenne alors que ses Aiglons n'ont toujours pas signé de victoire en quatre matches cette saison (deux nuls en C1, deux défaites en L1)...

L'opposition entre Istanbul Basaksehir et le Séville FC, arbitrée par le Français Clément Turpin, mettra aux prises un fort contingent de joueurs passés par le L1 côté turc (les défenseurs Chedjou et Clichy et les attaquants Adebayor et Erding) à une colonie française côté espagnol (les défenseurs Corchia et Lenglet, le milieu N'Zonzi et l'attaquant Ben Yedder).

Le club stambouliote, proche du président Erdogan, dispute la C1 pour la première fois de son histoire, après avoir éliminé le FC Bruges au 3e tour préliminaire (3-3, 2-0). La saison dernière, il avait fini 2e du championnat turc devant Fenerbahçe et Galatasaray, et finaliste de la Coupe nationale.

Le club andalou pour sa part, 4e du dernier Championnat espagnol et 8e de finaliste de C1, n'a pas encore joué le moindre match officiel.

Les dix clubs vainqueurs de ces barrages de C1 rejoindront les 22 autres directement qualifiés en phase de poules, dont le tirage au sort aura lieu le 24 août à Monaco. Les perdants seront reversés en phase de groupes d'Europa League.

Le programme de ce mercredi



19h45: Istanbul Basaksehir (TUR) - Séville FC (ESP)

19h45: Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Maribor (SVN)

19h45: Olympiakos Le Pirée (GRE) - Rijeka (CRO)

20h45: Naples (ITA) - OGC Nice (FRA)

21h45: Celtic Glasgow (SCO) - FC Astana (KAZ)