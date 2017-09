(AFP) - Monaco, qui reste sur deux succès autoritaires en championnat, doit confirmer en Ligue des champions lors de la réception de Porto mardi, dans une soirée qui verra l'armada du Real Madrid se déplacer chez un Borussia Dortmund très en forme.

Le point d'orgue de cette 2e journée de C1 aura lieu mercredi avec un choc entre le Paris SG et le Bayern Munich au Parc des Princes.

Ligue 1 et école portugaise

Le match entre Monaco et Porto est un joli symbole des interactions entre le football français et portugais. L'entraîneur des Dragons Sergio Conceiçao est bien connu en Ligue 1 pour avoir dirigé Nantes lors de la deuxième partie de saison 2016-2017, même si l'histoire d'amour s'est mal terminée avec un départ à Porto contre l'avis de la direction nantaise. Dans son effectif, plusieurs joueurs sont passés par le championnat de France également, comme Yacine Brahimi et Vincent Aboubakar dans le secteur offensif.

Sur le banc de Monaco, Leonardo Jardim, ancien coach du Sporting Portugal et de Braga, est un représentant de l'école universitaire portugaise, qui préconise d'utiliser le ballon en permanence à l'entraînement, même pendant les exercices physiques. Après la brillante saison dernière, avec une demi-finale de C1 et un titre de champion de France, Monaco a profondément renouvelé son effectif, afin de pallier une série de départs. Jusqu'ici les résultats sont au rendez-vous. Les Monégasques sont à un petit point du PSG et viennent de corriger Strasbourg (3-0) et Lille (4-0). Il faut maintenant s'imposer à domicile contre Porto en Ligue des champions, après un nul encourageant (1-1) sur le terrain du RB Leipzig.



Radamel Falcao a inscrit un doublé contre Lille vendredi, et porté son impressionnant total de buts à onze après sept journées.

Photo: AFP

Où en est le Real?

Dortmund - Real, c'est le choc de mardi. Les Madrilènes, doubles tenants du titre, font partie des favoris en C1 cette saison, mais leur début d'exercice a été un peu compliqué à l'image de la défaite à domicile contre le Betis Séville (0-1). Depuis, l'équipe de Zinédine Zidane s'est ressaisie contre Alavés (2-1). Mais c'est un tout autre match qui l'attend en Allemagne, face à un club en état de grâce ces dernières semaines. Le Borussia vient de balayer Mönchengladbach 6-1 et caracole en tête de Bundesliga, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang domine le classement des buteurs avec huit réalisations en six matches.

Face aux stars du Real, Dortmund est condamné à réussir un exploit, après sa défaite lors du premier match à Wembley contre Tottenham (1-3). Mais les Jaune et Noir ont d'excellentes statistiques contre le champion d'Espagne, qu'ils ont tenu en échec deux fois la saison dernière en phase de poules (2-2 et 2-2).

Dans les autres rencontres de la soirée, après un nul contre Séville 2-2, Liverpool se rendra chez les Russes du Spartak Moscou. Manchester City reçoit les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

Les rencontres de mardi



Groupe E

20h45: Spartak Moscou (RUS) - Liverpool (ENG)

20h45: Séville FC (ESP) - Maribor (SLO)

Groupe F

20h45: Manchester City (ENG) - Shakhtar Donetsk (UKR)

20h45: Naples (ITA) - Feyenoord (NED)

Groupe G

20h45: Monaco (FRA) - Porto (POR)

20h45: Besiktas (TUR) - RB Leipzig (GER)

Groupe H

20h45: Apoel Nicosie (CYP) - Tottenham (ENG)

20h45: Borussia Dortmund (GER) - Real Madrid (ESP)

Les rencontres de mercredi



Groupe A

20h45: CSKA Moscou (RUS) - Manchester United (ENG)

20h45: Bâle (SUI) - Benfica (POR)

Groupe B

20h45: Anderlecht (BEL) - Celtic Glasgow (SCO)

20h45: Paris SG (FRA) - Bayern Munich (GER)

Groupe C

18h: Qarabag (AZE) - AS Rome (ITA)

20h45: Atlético Madrid (ESP) - Chelsea (ENG)

Groupe D

20h45: Juventus Turin (ITA) - Olympiakos (GRE)

20h45: Sporting Portugal (POR) - FC Barcelone (ESP)