Lionel Messi n'a jamais marqué contre Chelsea en Ligue des champions et peut se rattraper mardi en huitièmes de finale aller, tandis que le Bayern défiera Besiktas.

Sport 2 min.

Ligue des champions: Messi à Chelsea pour vaincre le signe indien

Lionel Messi n'a jamais marqué contre Chelsea en Ligue des champions et peut se rattraper mardi en huitièmes de finale aller, tandis que le Bayern défiera Besiktas.

(AFP) - Messi a donc marqué 97 buts dans sa carrière en C1, mais jamais contre les Blues. Il n'y a que six autres clubs dans l'histoire qui n'ont pas encaissé de but signé "La Puce" en Europe selon les stats de l'UEFA: Atletico Madrid, Benfica, Inter Milan, Liverpool, Rubin Kazan et Udinese. Si Messi marque, ce sera mauvais signe pour Antonio Contre, coach de Chelsea en position inconfortable.

Mémorable buteur en demi-finale de la C1 contre Chelsea en 2009, Iniesta revient aussi à Stamford Bridge. Toute l'Europe du football se souvient de cette demie retour de mai 2009 à Londres, où, d'une frappe limpide sous la barre, il avait arraché la qualification pour la finale (0-0, 1-1), remportée par la suite face à Manchester United.

Sur la forme du moment, le Barça, solide leader de Liga, s'avance sûr de sa force, en dépit d'une victoire poussive samedi à Eibar (2-0). Mais à Stamford Bridge et en C1, rien n'est joué, d'autant qu'Eden Hazard avait été impressionnant en phase de poules contre une autre équipe espagnole, l'Atlético Madrid (2-1, 1-1).

Problème de riche pour Heynckeset le Bayern

L'autre match de la soirée, Bayern Munich - Besiktas, apparaît fort déséquilibré. L'entraîneur du Bayern, Jupp Heynckes, aura un problème de riche avant de composer son effectif pour le match de Ligue des champions contre Besiktas, avec ses 19 joueurs de champ tous disponibles.

Parmi les 21 professionnels de l'effectif, seul manque Manuel Neuer, en phase de rééducation après sa fracture du pied d'avril, rouverte en août. Pour les autres, le seul point d'interrogation concernait Kingsley Coman, victime d'un refroidissement ce week-end.

Mais par une température en dessous de zéro dans un Munich couvert de neige, l'ailier français s'est entraîné normalement lundi matin. «Il s'est senti bien, il avait un refroidissement mais pas de fièvre», a assuré le coach en conférence de presse d'avant-match. Trois des stars du groupe ne pourront donc pas figurer sur la feuille de match. «Il va y avoir une situation très difficile», a admis le défenseur central Mats Hummels, «mais c'est notre job de gérer ça raisonnablement (...) J'ai connu ce type de situation difficile dans ma carrière, les mauvais moments font partie du métier».

Le programme



Mardi 20 février à 20h45:

Bayern Munich (GER) - Besiktas (TUR)

Chelsea (ENG) - Barcelone (ESP)

Mercredi 21 février à 20h45:



Shakhtar Donetsk (UKR) - AS Rome (ITA)



Séville (ESP) - Manchester United (ENG)

Matches retour les 13 et 14 mars



Déjà disputés



Bâle (SUI) - Manchester City (ENG) 0-4



Juventus (ITA) - Tottenham (ENG) 2-2

Real Madrid (ESP) - Paris SG (FRA) 3-1

FC Porto (POR) - Liverpool (ENG) 0-5



Matches retour les 6 et 7 mars