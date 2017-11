(DH) - Après le Bayern Munich et le PSG, mardi, Tottenham et Manchester City se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi soir, lors de la quatrième journée de la phase de groupes.

Groupe E: Liverpool et Séville bien placés



n'ont certes pas perdu en Ligue des champions sur les trois premiers matches de cette saison. Mais ils ne totalisent que cinq points (une victoire pour deux matches nuls), dans un groupe très serré, mais largement à leur portée.

La réception de Maribor (1 point) à Anfield a permis à Liverpool d'enregistrer sa deuxième victoire pour totaliser huit points. Les Reds de Jürgen Kloppont fait la différence pra Salah (49e), Can (64e) et Sturridge (90e). Les Reds devancent d'un point le FC Séville (7 pts) qui a écarté le Spartak Moscou (5 pts) sur le score de 2-1 grâce à l'ancien Nancéien Lenglet (30e) et l'Argentin Banega (59e).



FC Séville (ESP) - Spartak Moscou (RUS) 2-1

Liverpool (ENG) - NK Maribor (SLO) 3-0

Classement:

1. Liverpool 8 points

2. FC Séville 7

3. Spartak Moscou 5

4. NK Maribor 1

Groupe F: City assure

Impressionnant leader de la Serie A avec dix victoires et un match nul, Naples éprouve beaucoup plus de difficultés sur la scène européenne, avec seulement un succès, et avait une obligation de résultat. Mais les hommes de Maurizio Sarri ont été dominés par Manchester City (2-4). Cette probante victoire des Mancuniens, malgré l'ouverture du score d'Insigne (21e) suite à un service de Mertens, permet à la formation de Pepe Guardiola d'assurer sa présence en huitièmes de finale. Les buts de City ont été inscrits par Otamendi (34e), Stones (48e), Aguero (69e) et Sterling (90e + 2). Un penalty transformé par Jorginho (64e) avait permis aux Napolitains de revenir à parité.



Les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam n'ont toujours pas inscrit le moindre point en C1 après leur revers (1-3) concédé sur la pelouse des Ukrainiens de Donetsk.

Shakhtar Donetsk (UKR) - Feyenoord (NED) 3-1

Naples (ITA) - Manchester City (ENG) 2-4

Classement:

1. Manchester City 12 points

2. Shakhtar Donetsk 9

3. Naples 3

4. Feyenoord 0



Le ballon va heurter la transversale et Manchester City va s'échapper pour obtenir un succès mérité à Naples.

Photo: AFP

Groupe G: Monaco ne saisit pas sa chance



Monaco, champion de France en titre, a concédé le match nul à Istanbul contre Besiktas (1-1) et voit ses chances de qualifications se réduire. Les Monégasques avaient ouvert le score par Rony Lopes dans le temps additionnel de la première période (45e+1), mais ils ont concédé un penalty, converti par Cenk Tosun (54e). Avec deux points en quatre matches, les joueurs de la Principauté devront réaliser un sans faute sur les deux derniers matches pour espérer voir les huitièmes de finale alors que Besiktas totalise dix points.

Leipzig a connu une semaine compliquée avec deux défaites contre le Bayern Munich (en Coupe aux tirs au but, puis en championnat) et n'a pu confirmer son succès contre Porto il y a deux semaines. L'équipe de Sergio Conceiçao s'est imposée grâce à des réalisation de Herrera (13e), Danilo Pereira (61e) et Maximiliano Pereira dans le temps additionnel. Werner avait égalisé d'une superbe frappe trois minutes après la reprise.

Besiktas (TUR) - Monaco (FRA) 1-1

FC Porto (POR) - Leipzig (GER) 3-1

Classement:

1. Besiktas 10 point

2. FC Porto 6

3. Leipzig 4

4. Monaco 2

Groupe H: Tottenham corrige le Real

Tottenham s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, humiliant un Real Madrid à court d'idées (3-1), qui enregistre sa première défaite en groupe depuis 2012. Avec ce succès sur les double champions d'Europe en titre, les Spurs peuvent mesurer le chemin accompli, eux qui n'étaient même pas sortis des groupes la saison passée.



Frileux en début de match, Tottenham s'est peu à peu libéré comme le souhaitait Pochettino, attaquant tous les ballons de récupération. Trippiera remis en première intention pour Alli qui a bien coupé la trajectoire du ballon (1-0, 27e). Sans solution, les Madrilènes se sont ensuite autodétruits. Ils ont d'abord encaissé un deuxième but, Alli se jouant de la défense merengue avant de bénéficier de la déviation du capitaine Sergio Ramos (2-0, 56e). Puis, moins de dix minutes après, Kane trouvait Eriksen dans la profondeur et les Londoniens humiliaient les champions d'Europe sur contre-attaque (3-0, 65e).



Ronaldo a sauvé l'honneur en fin de match (81e), un but qu'il se gardait bien de célébrer.

Autre équipe en crise, Dortmund touche le fond. Tenu en échec à domicile 1-1 par le modeste Apoel Nicosie, le Borussia n'est même plus certain de se qualifier pour l'Europa League.

Dortmund (GER) - APOEL Nicosie (CYP) 1-1

Tottenham (ENG) - Real Madrid (ESP) 3-1

Classement:

1. Tottenham 10 points

2. Real Madrid 7

3. Dortmund 2

4. APOEL Nicosie 2