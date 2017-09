(DH avec AFP) - Le Paris SG a dominé le Bayern Munich 3-0 au Parc des Princes mercredi en Ligue des champions, et est désormais seul en tête de sa poule B à l'issue de la deuxième journée. Dani Alves (2e), Edinson Cavani (31e) et Neymar (63e) ont inscrit les buts parisiens, dans un match marqué également par une superbe prestation de Kylian Mbappé.



Dans l'autre rencontre du groupe, Anderlecht a bu le calice jusqu'à la lie devant le Celtic qui s'est imposé 3-0 au stade Constant Vanden Stock suit à des buts de Griffiths (38e), Roberts (50e) et S. Sinclair (90+3).

Manchester United a continué sur sa lancée en Ligue des champions en dominant le CSKA Moscou (4-1), grâce notamment à un excellent Anthony Martial, impliqué dans les quatre buts mancuniens. Les nombreuses blessures (Pogba, Fellaini, Carrick, Valencia, etc.) n'ont pas ralenti les «Red Devils», qui ont maintenant remporté huit de leur neuf derniers matches toutes compétitions confondues (pour un nul à Stoke en Premier League). Déjà vainqueurs de Bâle (3-0), ils trônent en tête du groupe A (6 pts) devant le CSKA et Bâle (3 pts). Le Français a alimenté Lukaku (4e et 27e) avec constance, en plus de semer le chaos dans les rangs russes, s'offrant au passage un but sur penalty (18e). Mkhitaryan (57e) a inscrit le 0-4 alors que Kuchaev (90e) a sauvé l'honneur.

Les Red Devils, 6 points, dominent leur groupe devant le FC Bale (3 pts) qui a corrigé le Benfica (5-0) qui était déjà mené 3-0 quand Almeida a écopé d'un carton rouge. Le jour de ses 20 ans, Oberlin s'est montré intenable avec notamment un sprint de 96 mètres ponctué d'un but.

Un coup de poignard de Michy Batshuayi in extremis a permis à Chelsea de battre 2-1 l'Atletico Madrid pour la grande première en Ligue des champions du nouveau stade des Colchoneros. Au stade Metropolitano, l'Atletico, Antoine Griezmann a ouvert le score contre le cours du jeu sur un penalty (40e) mais Chelsea a égalisé grâce à une tête d'Alvaro Morata après un centre d'Eden Hazard (60e) avant qu'e Batshuayi ne marque au bout du temps additionnel (90+4).

En panne de confiance et remplaçant au coup d'envoi, Gonzalo Higuain a retrouvé son sens du but au bon moment (69e) pour libérer la Juventus Turin, qui a finalement battu l'Olympiakos 2-0 suite à une réalisation de Mandzukic (80e).

Les Barcelonais ont peiné eux aussi et se sont contentés d'une courte victoire contre le Sporting Portugal (1-0, but contre son camp de Coates à la 49e), ce qui leur permet de rester en tête de leur poule.

Les résultats

Groupe A

CSKA Moscou (RUS) - Manchester United (ENG) 1-4

Bâle (SUI) - Benfica (POR) 5-0

Le classement: 1. Manchester United6 points: 2. Bâle3; 3. CSKA Moscou3; 4. Benfica 0.



Groupe B

Anderlecht (BEL) - Celtic Glasgow (SCO) 0-3

Paris SG (FRA) - Bayern Munich (GER) 3-0

Le classement: 1.Paris SG 6 points; 2. Celtic Glasgow 3; 3. Bayern Munich 3; 4. Anderlecht 0.



Groupe C

Qarabag (AZE) - AS Rome (ITA) 1-2

Atletico Madrid (ESP) - Chelsea (ENG) 1-2

Le classement: 1. Chelsea 6 points; AS Rome 4; 3. Atletico Madrid1; 4. Qarabag0.

Groupe D

Juventus Turin (ITA) - Olympiakos (GRE) 2-0

Sporting Portugal (POR) - FC Barcelone (ESP) 0-1

Le classement: 1. Barcelone 6 points; 2. Sporting 3; 3 Juventus 3; 4. Olympiacos 0.